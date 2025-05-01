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Азербайджанские спортсмены успешно преодолели символическую дистанцию ​​от Баку до Брюсселя - ФОТО

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1 Мая 2025 18:36
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Азербайджанские спортсмены успешно преодолели символическую дистанцию ​​от Баку до Брюсселя - ФОТО

В рамках инициативы «Пересечь Европу во имя справедливой игры и мира», приуроченной к 30-летию Европейского движения за справедливую игру (EFPM), азербайджанские спортсмены успешно преодолели символическую дистанцию ​​в 3659 км от Баку до Брюсселя.

Как сообщает İdman.biz, эту дистанцию ​​в общей сложности преодолели 62 спортсмена, представляющие различные виды спорта со всей страны (легкая атлетика - 2150 км, велоспорт - 1000 км, альпинизм - 210 км, тхэквондо - 174 км, борьба - 85 км и плавание - 40 км).

Инициатива была совместно организована Комиссией по справедливым играм и Комиссией спортсменов Национального олимпийского комитета Азербайджана. Главной целью привлечения наших спортсменов к Европейской эстафете было продвижение таких ценностей, как справедливая игра, мир и взаимное уважение.

Проект продемонстрировал не только спортивные навыки, но и командную работу, солидарность и спортивное благородство.

Отметим, что проект завершится Всемирным днем справедливой игры, который пройдет в Олимпии (Греция) 19 мая.

İdman.biz

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