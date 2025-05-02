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AMADA провела информационную кампанию для участников международной регаты - ФОТО

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2 Мая 2025 15:55
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AMADA провела информационную кампанию для участников международной регаты - ФОТО

AMADA провела очередную антидопинговую информационную кампанию, пропагандирующую ценности чистого спорта, для участников международной гребной регаты «Кубок Президента-2025», посвященной 102-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

İdman.biz сообщает, что стенд AMADA, установленный на нашей исторической территории Суговушан, стал платформой для продвижения честности в спорте, здорового образа жизни и чистых спортивных ценностей.

Эксперты AMADA пообщались со спортсменами и проинформировали их о разрушительных последствиях допинга не только в спорте, но и для здоровья и психологического благополучия человека в целом. Участникам также была предоставлена ​​подробная информация о нарушениях антидопинговых правил, запрещенных веществах и последствиях наркотической зависимости. При этом была подчеркнута важность антидопинговой политики, а также вновь доведена до сведения спортсменов важность поддержания честности и этических ценностей в спорте.

В рамках программы повышения осведомленности были также организованы опросы среди спортсменов. Участники с помощью опросов проверили свои знания антидопинговых правил, а тем, кто ответил правильно, были вручены памятные подарки.

İdman.biz

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