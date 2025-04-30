Министр: "Сегодня мы отправимся в Гянджу и Гёйчай, чтобы ознакомиться с ходом ремонтных работ, связанных с Играми стран СНГ"

«Подготовка к Играм стран СНГ продолжается».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов.

Он ответил на вопросы журналистов после церемонии открытия гребной регаты «Кубок Президента-2025» в Суговушане, посвященной 102-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева. Министр сообщил, что сегодня посетит Гянджу и Гёйчай и поинтересуется ходом ремонтных:

«Как вы знаете, Игры СНГ пройдут в семи регионах. В Гяндже строится стадион, а в Евлахе - большой спортивный комплекс. У нас почти во всех регионах есть олимпийские комплексы. Комплексы в регионах будут отремонтированы к Играм СНГ. Потому что некоторые из них построены более 20 лет назад. Сегодня я побываю и в Гяндже, и в Гёйчае. Поинтересуемся ходом ремонтных работ».

Гаибов также рассказал о работе, которая проводится по развитию детского футбола в стране:

«Мы стараемся поддерживать детский футбол. Футбольный клуб «Улдуз» находится на балансе Министерства. Мы проводим различные международные соревнования в течение года. Следующий турнир состоится в конце лета. Мы стараемся организовать соревнования в регионах. На этот раз турнир пройдет в Губе».

Отметим, что церемонии открытия и закрытия Игр стран СНГ пройдут на городском стадионе Гянджи. Всего соревнования пройдут по 23 видам спорта на 12 спортивных объектах. Ожидается, что в Играх примут участие около 5550 участников. Помимо стран СНГ, на мероприятие планируется пригласить и другие страны. Аккредитация СМИ начнется в мае.

İdman.biz