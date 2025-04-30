30 Апреля 2025
RU

Министр: "Сегодня мы отправимся в Гянджу и Гёйчай, чтобы ознакомиться с ходом ремонтных работ, связанных с Играми стран СНГ"

Другие
Новости
30 Апреля 2025 13:10
12
Министр: "Сегодня мы отправимся в Гянджу и Гёйчай, чтобы ознакомиться с ходом ремонтных работ, связанных с Играми стран СНГ"

«Подготовка к Играм стран СНГ продолжается».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов.

Он ответил на вопросы журналистов после церемонии открытия гребной регаты «Кубок Президента-2025» в Суговушане, посвященной 102-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева. Министр сообщил, что сегодня посетит Гянджу и Гёйчай и поинтересуется ходом ремонтных:

«Как вы знаете, Игры СНГ пройдут в семи регионах. В Гяндже строится стадион, а в Евлахе - большой спортивный комплекс. У нас почти во всех регионах есть олимпийские комплексы. Комплексы в регионах будут отремонтированы к Играм СНГ. Потому что некоторые из них построены более 20 лет назад. Сегодня я побываю и в Гяндже, и в Гёйчае. Поинтересуемся ходом ремонтных работ».

Гаибов также рассказал о работе, которая проводится по развитию детского футбола в стране:

«Мы стараемся поддерживать детский футбол. Футбольный клуб «Улдуз» находится на балансе Министерства. Мы проводим различные международные соревнования в течение года. Следующий турнир состоится в конце лета. Мы стараемся организовать соревнования в регионах. На этот раз турнир пройдет в Губе».

Отметим, что церемонии открытия и закрытия Игр стран СНГ пройдут на городском стадионе Гянджи. Всего соревнования пройдут по 23 видам спорта на 12 спортивных объектах. Ожидается, что в Играх примут участие около 5550 участников. Помимо стран СНГ, на мероприятие планируется пригласить и другие страны. Аккредитация СМИ начнется в мае.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Занимаются ли жители Баку спортом? - ОПРОС - ВИДЕО
29 Апреля 17:55
Другие

Занимаются ли жители Баку спортом? - ОПРОС - ВИДЕО

İdman.biz провел опрос на эту тему

Яркое шоу на Кубке Азербайджана по бодибилдингу
28 Апреля 12:20
Другие

Яркое шоу на Кубке Азербайджана по бодибилдингу

По традиции, соревнование получилось ярким и запоминающимся и задало новые высокие стандарты
В НОК прошла встреча с руководством Международной федерации киберспорта - ФОТО
25 Апреля 16:54
Другие

В НОК прошла встреча с руководством Международной федерации киберспорта - ФОТО

На мероприятии обсуждалась поддержка киберспорта Олимпийскому движению
Проект "Здоровая жизнь" в Сахиле - ФОТО
25 Апреля 10:45
Другие

Проект "Здоровая жизнь" в Сахиле - ФОТО

В мероприятии приняли участие 105 учащихся
В Баку прошли спортивные игры «Сияющие солнца» для детей с синдромом Дауна — ФОТО
24 Апреля 22:31
Другие

В Баку прошли спортивные игры «Сияющие солнца» для детей с синдромом Дауна — ФОТО

В мероприятии приняли участие представители четырех стран
Утверждение программы Евроигр-2027 близко к завершению
24 Апреля 13:55
Другие

Утверждение программы Евроигр-2027 близко к завершению

Предварительный список уже согласован и насчитывает 21 вид

Самое читаемое

Почему Гурбан Гурбанов не пожал руку Бахлула Мустафазаде? - ВИДЕО
28 Апреля 12:52
Азербайджанский футбол

Почему Гурбан Гурбанов не пожал руку Бахлула Мустафазаде? - ВИДЕО

Руководитель пресс-службы агдамского клуба прояснил ситуацию
Пять медалей, возвращение чемпиона, новые герои, судейство: чем запомнился чемпионат Европы
28 Апреля 14:11
Дзюдо

Пять медалей, возвращение чемпиона, новые герои, судейство: чем запомнился чемпионат Европы

Несмотря на отсутствие золотых медалей, вояж получился плодотворным
Кто вы, мистер Слот? Как преемник Клоппа бесшумно сделал "Ливерпуль" чемпионом
28 Апреля 11:30
Мировой футбол

Кто вы, мистер Слот? Как преемник Клоппа бесшумно сделал "Ливерпуль" чемпионом

Не потерял наследие и даже улучшил его
Яркое шоу на Кубке Азербайджана по бодибилдингу
28 Апреля 12:20
Другие

Яркое шоу на Кубке Азербайджана по бодибилдингу

По традиции, соревнование получилось ярким и запоминающимся и задало новые высокие стандарты