Фарид Гаибов ознакомился с ходом строительства городского стадиона в Гяндже — ФОТО

Министр молодёжи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов в рамках подготовки к III Играми СНГ провёл осмотр спортивных объектов.

Как сообщает İdman.biz, министр побывал в Гёйгёльском олимпийском спортивном комплексе, где ознакомился с текущим состоянием ремонтно-восстановительных работ и получил подробную информацию о ходе и качестве проводимых мероприятий.

Кроме того, Фарид Гаибов ознакомился с процессом строительства городского стадиона в Гяндже. Во время визита обсуждались этапы реализации проекта, технические параметры и график предстоящих работ.

Министр подчеркнул важность завершения всех этапов в срок и на высоком уровне, дав соответствующие указания подрядчикам.

İdman.biz