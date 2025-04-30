1 Мая 2025
RU

Фарид Гаибов ознакомился с ходом строительства городского стадиона в Гяндже — ФОТО

Другие
Новости
30 Апреля 2025 23:02
11
Фарид Гаибов ознакомился с ходом строительства городского стадиона в Гяндже — ФОТО

Министр молодёжи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов в рамках подготовки к III Играми СНГ провёл осмотр спортивных объектов.

Как сообщает İdman.biz, министр побывал в Гёйгёльском олимпийском спортивном комплексе, где ознакомился с текущим состоянием ремонтно-восстановительных работ и получил подробную информацию о ходе и качестве проводимых мероприятий.

Кроме того, Фарид Гаибов ознакомился с процессом строительства городского стадиона в Гяндже. Во время визита обсуждались этапы реализации проекта, технические параметры и график предстоящих работ.

Министр подчеркнул важность завершения всех этапов в срок и на высоком уровне, дав соответствующие указания подрядчикам.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Министр: "Сегодня мы отправимся в Гянджу и Гёйчай, чтобы ознакомиться с ходом ремонтных работ, связанных с Играми стран СНГ"
30 Апреля 13:10
Другие

Министр: "Сегодня мы отправимся в Гянджу и Гёйчай, чтобы ознакомиться с ходом ремонтных работ, связанных с Играми стран СНГ"

Фарид Гаибов также рассказал о работе, которая проводится по развитию детского футбола в стране
Занимаются ли жители Баку спортом? - ОПРОС - ВИДЕО
29 Апреля 17:55
Другие

Занимаются ли жители Баку спортом? - ОПРОС - ВИДЕО

İdman.biz провел опрос на эту тему

Яркое шоу на Кубке Азербайджана по бодибилдингу
28 Апреля 12:20
Другие

Яркое шоу на Кубке Азербайджана по бодибилдингу

По традиции, соревнование получилось ярким и запоминающимся и задало новые высокие стандарты
В НОК прошла встреча с руководством Международной федерации киберспорта - ФОТО
25 Апреля 16:54
Другие

В НОК прошла встреча с руководством Международной федерации киберспорта - ФОТО

На мероприятии обсуждалась поддержка киберспорта Олимпийскому движению
Проект "Здоровая жизнь" в Сахиле - ФОТО
25 Апреля 10:45
Другие

Проект "Здоровая жизнь" в Сахиле - ФОТО

В мероприятии приняли участие 105 учащихся
В Баку прошли спортивные игры «Сияющие солнца» для детей с синдромом Дауна — ФОТО
24 Апреля 22:31
Другие

В Баку прошли спортивные игры «Сияющие солнца» для детей с синдромом Дауна — ФОТО

В мероприятии приняли участие представители четырех стран

Самое читаемое

Почему Гурбан Гурбанов не пожал руку Бахлула Мустафазаде? - ВИДЕО
28 Апреля 12:52
Азербайджанский футбол

Почему Гурбан Гурбанов не пожал руку Бахлула Мустафазаде? - ВИДЕО

Руководитель пресс-службы агдамского клуба прояснил ситуацию
Пять медалей, возвращение чемпиона, новые герои, судейство: чем запомнился чемпионат Европы
28 Апреля 14:11
Дзюдо

Пять медалей, возвращение чемпиона, новые герои, судейство: чем запомнился чемпионат Европы

Несмотря на отсутствие золотых медалей, вояж получился плодотворным
Кто вы, мистер Слот? Как преемник Клоппа бесшумно сделал "Ливерпуль" чемпионом
28 Апреля 11:30
Мировой футбол

Кто вы, мистер Слот? Как преемник Клоппа бесшумно сделал "Ливерпуль" чемпионом

Не потерял наследие и даже улучшил его
Последний матч "Интера" в Барселоне завершился со счетом 3:3
30 Апреля 14:37
Мировой футбол

Последний матч "Интера" в Барселоне завершился со счетом 3:3

У "Барсы" есть шанс выйти в финал впервые с 2015 года