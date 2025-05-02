Азербайджанские бодибилдеры начали чемпионат Европы с двойной победы - ФОТО

Сборная Азербайджана по бодибилдингу завоевала первые награды на чемпионате Европы в Санта-Сусанне (Испания).
Как сообщает İdman.biz, первый же день принес команде две золотые, одну серебряную и три бронзовые медали.
Тарлан Алиев одержал двойную победу, став первым в Mens Physique как среди юниоров, так и взрослых.
Ахмед Гулузаде, выступавший в этой же дисциплине, также дважды поднялся на пьедестал, выиграв серебро среди юниоров и бронзу среди взрослых.
В другой ростовой категории Mens Physique третье место занял Ширин Оруджев.
А Ильяс Абдуллаев удостоился бронзы в классическом бодибилдинге.
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