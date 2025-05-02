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Азербайджанские бодибилдеры начали чемпионат Европы с двойной победы - ФОТО

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2 Мая 2025 09:58
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Азербайджанские бодибилдеры начали чемпионат Европы с двойной победы - ФОТО

Сборная Азербайджана по бодибилдингу завоевала первые награды на чемпионате Европы в Санта-Сусанне (Испания).

Как сообщает İdman.biz, первый же день принес команде две золотые, одну серебряную и три бронзовые медали.

Тарлан Алиев одержал двойную победу, став первым в Mens Physique как среди юниоров, так и взрослых.

Ахмед Гулузаде, выступавший в этой же дисциплине, также дважды поднялся на пьедестал, выиграв серебро среди юниоров и бронзу среди взрослых.

В другой ростовой категории Mens Physique третье место занял Ширин Оруджев.

А Ильяс Абдуллаев удостоился бронзы в классическом бодибилдинге.

İdman.biz

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