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Занимаются ли жители Баку спортом? - ОПРОС - ВИДЕО

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29 Апреля 2025 17:55
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Занимаются ли жители Баку спортом? - ОПРОС - ВИДЕО

Спорт - это и профессиональная деятельность, и способ укрепления здоровья.

Регулярно ли жители Баку занимаются спортом и какие виды спорта предпочитают?

İdman.biz провел опрос среди жителей столицы на эту тему.

İdman.biz

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