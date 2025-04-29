Занимаются ли жители Баку спортом? - ОПРОС - ВИДЕО

Спорт - это и профессиональная деятельность, и способ укрепления здоровья.
Регулярно ли жители Баку занимаются спортом и какие виды спорта предпочитают?
İdman.biz провел опрос среди жителей столицы на эту тему.
İdman.biz
Спорт - это и профессиональная деятельность, и способ укрепления здоровья.
Регулярно ли жители Баку занимаются спортом и какие виды спорта предпочитают?
İdman.biz провел опрос среди жителей столицы на эту тему.
İdman.biz
По традиции, соревнование получилось ярким и запоминающимся и задало новые высокие стандарты
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