Раненный в Турции Араз Мусаев проиграл дело о президентстве в Федерации муай-тай

Спортсмен Араз Мусаев, получивший ножевое ранение во время соревнований в Турции, проиграл в суде нынешнему фактическому президенту Федерации муай-тай (тайский бокс) Азербайджана Азеру Гасансою.

Как передает İdman.biz, об этом Oxu.Az сообщил главный тренер молодежной сборной по муай-тай Эльчин Эминов.

Он отметил, что в ноябре 2024 года в федерации прошли внеочередные выборы президента, и победу одержал Азер Гасансой. Араз Мусаев, который был президентом федерации с 2022 года, не согласился с этим решением и обратился в суд.

Суд признал повторное избрание Азера Гасансоя президентом Федерации муай-тай Азербайджана полностью законным и правильным. Процесс состоялся 9 июля 2025 года.

В решении отмечается, что Азер Гасансой является основателем и президентом Ассоциации федераций боевых искусств Азербайджана, Федерации муай-тай (тайский бокс) Азербайджана и Федерации ушу Азербайджана.

Он также работает главным тренером национальных сборных Азербайджана по ушу и муай-тай. Гасансой, основавший Федерацию восточных боевых искусств в 1992 году, в 1996 году создал отдельную Федерацию муай-тай в соответствии с международными требованиями и с тех пор руководит ею.

Напомним, что А.Мусаев в своих заявлениях после инцидента в Турции представлялся президентом федерации.

На фото Азер Гасансой

İdman.biz