Азербайджан на Всемирной летней Универсиаде представят более 70 спортсменов

Азербайджан будет представлен 71 спортсменом на 32-й Всемирной летней Универсиаде, которая пройдет с 16 по 27 июля в Германии, в регионе Рейн-Рур.

Как передает İdman.biz, об этом сообщает пресс-служба Министерства молодежи и спорта.

Первый состав делегации уже вылетел в Германию. Соревнования состоятся не только в Берлине, но и в городах Бохум, Эссен, Дуйсбург, Мюльхайм и Хаген.

Азербайджанские спортсмены выступят в 12 видах спорта: легкая атлетика, бадминтон, стрельба из лука, пляжный волейбол, художественная гимнастика, тхэквондо, гребля на байдарках и каноэ, плавание, настольный теннис, теннис, дзюдо и фехтование.

Церемония открытия состоится 16 июля, а закрытие — 27 июля в Дуйсбурге.

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