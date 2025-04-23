Объявлено количество участников и девиз III Игр стран СНГ, которые пройдут в Азербайджане - ФОТО

Объявлен девиз III Игр стран СНГ, которые пройдут в Азербайджане.

Как сообщает İdman.biz, об этом заявила национальный пресс-секретарь компании Baku City Circuit Operating Company Арзу Гусейнова на первой пресс-конференции, посвященной III Играм стран СНГ.

Она отметила, что соревнования пройдут под девизом «Победа в каждом сердце».

Игры пройдут в семи регионах Азербайджана - Гяндже, Габале, Шеки, Евлахе, Ханкенди, Гёйгёле и Мингячевире.

Церемонии открытия и закрытия пройдут на городском стадионе Гянджи. Соревнования по 23 видам спорта состоятся на 12 спортивных объектах. Ожидается, что в Играх примут участие около 5550 человек. Помимо стран СНГ на мероприятие будут приглашены и другие страны.

Было отмечено, что органы-члены Оргкомитета совместно с Министерством молодежи и спорта и Операционной компанией Baku City Circuit продолжают подготовительную работу по административным вопросам, подготовке мест проведения соревнований, аккредитации, размещению участников и другим вопросам.

İdman.biz