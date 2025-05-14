14 Мая 2025
RU

Обнародованы критерии для участников Универсиады

Другие
Новости
14 Мая 2025 12:31
14
Обнародованы критерии для участников Универсиады

Международная федерация студенческого спорта (FISU) обнародовала критерии для участия на Всемирной Универсиаде, которая состоится 16-27 июля в Рейнско-Рурском регионе Германии.

Как сообщает İdman.biz, Игры открыты для студентов, которым на 31 декабря года проведения мероприятия исполнилось 18-25 лет и которые были номинированы своими национальными федерациями студенческого спорта.

Мультифорум пройдет в шести городах Германии. Его примут Бохум, Эссен, Дуйсбург, Мюльхайм-на-Руре и Хаген, относящиеся к Рейнско-Рурскому региону, а также столица Германии Берлин.

Ожидается, что в Универсиаде примут участие 8500 студентов-спортсменов из более чем 150 стран, включая Азербайджан. Они будут соревноваться в 18 дисциплинах.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Бюджет Олимпиады вырос на 100 миллионов
13 Мая 16:54
Другие

Бюджет Олимпиады вырос на 100 миллионов

Основные причины роста расходов - логистические и финансовые затраты
Евровидение: за кого болеют участники группы Mamagama?
13 Мая 16:25
Другие

Евровидение: за кого болеют участники группы Mamagama?

Солист группы Асеф Мишиев интересуется многими видами спорта
В Уганде набирает популярность межгендерный рестлинг — ВИДЕО
13 Мая 02:17
Другие

В Уганде набирает популярность межгендерный рестлинг — ВИДЕО

Учитывая, что МОК в последние годы придерживается политики гендерного равенства, такие бои уже не выглядят утопией
Избран новый член Комиссии спортсменов НОК
12 Мая 15:12
Другие

Избран новый член Комиссии спортсменов НОК

На встрече состоялся обмен мнениями по реализуемым проектам, а также был рассмотрен вопрос об избрании новых членов комиссии
Комиссия справедливых игр наградила их - ФОТО
12 Мая 13:19
Другие

Комиссия справедливых игр наградила их - ФОТО

Мероприятие было организовано в административном здании НОК
Рауф Буняталиев: "Азербайджанский бодибилдинг и фитнес - один из лучших в Европе" - ИНТЕРВЬЮ - ФОТО
12 Мая 12:35
Другие

Рауф Буняталиев: "Азербайджанский бодибилдинг и фитнес - один из лучших в Европе" - ИНТЕРВЬЮ - ФОТО

Планируется создать суперкоманду к осеннему чемпионату мира в Саудовской Аравии

Самое читаемое

В матче "Барселоны" с "Реалом" был установлен исторический рекорд "эль класико"
12 Мая 09:00
Мировой футбол

В матче "Барселоны" с "Реалом" был установлен исторический рекорд "эль класико"

Это является самой продолжительной серией в истории противостояний клубов
"Реал" подписал трехлетний контракт с Хаби Алонсо
12 Мая 12:57
Мировой футбол

"Реал" подписал трехлетний контракт с Хаби Алонсо

Соглашение рассчитано до лета 2028 года
Потенциальные соперники "Карабаха": от "Линкольна" до "Линфилда"
12 Мая 09:47
Азербайджанский футбол

Потенциальные соперники "Карабаха": от "Линкольна" до "Линфилда"

Чемпион Азербайджана в числе команд, освобожденных от участия в первом раунде
Новый рекорд в финале
12 Мая 11:48
Баскетбол

Новый рекорд в финале

Пятый матч решающего этапа сезона 2024/25 стал рекордным для "Сабаха"