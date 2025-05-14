Обнародованы критерии для участников Универсиады

Международная федерация студенческого спорта (FISU) обнародовала критерии для участия на Всемирной Универсиаде, которая состоится 16-27 июля в Рейнско-Рурском регионе Германии.

Как сообщает İdman.biz, Игры открыты для студентов, которым на 31 декабря года проведения мероприятия исполнилось 18-25 лет и которые были номинированы своими национальными федерациями студенческого спорта.

Мультифорум пройдет в шести городах Германии. Его примут Бохум, Эссен, Дуйсбург, Мюльхайм-на-Руре и Хаген, относящиеся к Рейнско-Рурскому региону, а также столица Германии Берлин.

Ожидается, что в Универсиаде примут участие 8500 студентов-спортсменов из более чем 150 стран, включая Азербайджан. Они будут соревноваться в 18 дисциплинах.

İdman.biz