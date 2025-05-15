234 комплекта наград разыграют на Универсиаде

234 комплекта наград будет разыграно на Всемирной Универсиаде, которая состоится 16-27 июля в Рейнско-Рурском регионе Германии.

Как передает İdman.biz, мультифорум с участием команды Азербайджана будет включать 18 видов. Это дзюдо, легкая атлетика, баскетбол, баскетбол 3х3, водное поло, плавание, прыжки в воду, волейбол, пляжный волейбол, гребля, теннис, настольный теннис, бадминтон, спортивная гимнастика, художественная гимнастика, стрельба из лука, тхэквондо и фехтование.

До этого года Универсиаду лишь раз проводили на территории Германии, в 1989 году в Дуйсбурге (ФРГ). Тогда в соревнованиях приняли участие 1785 спортсменов из 79 стран.

На сей раз немецкая сторона ожидает более 8500 участников из 160 государств.

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