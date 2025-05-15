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Семь стран официально подтвердили свое участие в III Играх стран СНГ

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15 Мая 2025 10:47
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Семь стран официально подтвердили свое участие в III Играх стран СНГ

Продолжается регистрация делегаций для участия в III Играх стран СНГ, которые пройдут в Азербайджане.

По информации, предоставленной İdman.biz из Baku City Circuit, на сегодняшний день свое участие в них подтвердили семь стран: принимающая страна Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Узбекистан и Таджикистан.

Всего в 23 видах спорта заявлено 1659 спортсменов из этих стран, представляющих регион СНГ. Общее количество зарегистрированных представителей составляет 2385 человек.

Шесть стран подтвердили свое участие в командных видах спорта - футболе (U-16), баскетболе 3х3 и волейболе. Более 100 спортсменов зарегистрировались в индивидуальных видах спорта, таких как борьба, бокс, дзюдо и тхэквондо.

Отметим, что на начальном этапе регистрируются только делегации из стран СНГ. На втором этапе регистрация проводится для делегаций из стран, не входящих в СНГ и участвующих в Играх по специальным приглашениям. Ожидается, что в Играх примут участие около 5500 человек из 23 стран мира.

III Игры стран СНГ пройдут с 28 сентября по 8 октября в семи городах Азербайджана - Гяндже, Евлахе, Мингячевире, Габале, Шеки, Гёйгёле и Ханкенди. Соревнования станут олицетворением дружбы, единства и спортивного мастерства среди молодых спортсменов и одним из самых престижных спортивных мероприятий в регионе.

İdman.biz

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