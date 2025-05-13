Евровидение: за кого болеют участники группы Mamagama?

Первый полуфинал конкурса песни «Евровидение-2025» состоится сегодня в Базеле, Швейцария. Азербайджанская группа Mamagama выступит под 10-м номером во второй части полуфинала. Участники группы Асаф Мишиев, Гасан Гейдар и Ариф Иманов исполнят песню Run with U.

Наши представители на Евровидении также интересуются спортом.

İdman.biz представляет беседу с участниками группы Mamagama.

Солист группы Mamagama Асеф Мишиев интересуется многими видами спорта:

«Я болею за итальянский клуб «Интер» с шести лет. Ждал футболку, которую сейчас ношу, два месяца. Оригинальная футболка - 1998 года. Я предан «Интеру» всем сердцем. Когда наша команда проигрывает, я злюсь на них, но как только проходит день, я снова начинаю их любить. В течение многих лет я изучал множество источников по истории «Интера», и она больше всего меня впечатляет. Особенно привлекает мое внимание позиция, которую команда демонстрировала во время Второй мировой войны. «Интер» всегда был демократичной командой. Мне все равно, станут они чемпионами или нет. Например, эта команда не всегда побеждает и выигрывает большие титулы, так как, к примеру, «Барселона», «Реал Мадрид» или «Манчестер Сити». Несмотря на это, я всегда любил и люблю эту команду. «Интер» умудрился стать большой проблемой для больших команд».

Он также отметил, что из азербайджанских команд болеет за «Нефтчи»:

«Поскольку я из Баку, «Нефтчи» занимает для меня особое место. Я также фанат киберспорта. Хоть я и не могу заниматься этим профессионально, но всегда смотрю чемпионаты. Мне бы хотелось, чтобы у нас были большие и профессиональные команды. Возможно, такие команды и есть, но мы их не знаем. Хоть я и смог стать музыкантом, но не смог стать киберспортсменом. Эту работу нужно начинать делать с детства. В будущем, если мой сын скажет: «Папа, я хочу работать в этой сфере», я поддержу его настолько, насколько смогу. Иногда родители начинают беспокоиться, когда видят, что их дети слишком увлекаются компьютерными играми, и пытаются переключить их внимание на другую сферу. Однако этот ребенок может стать хорошим киберспортсменом, когда вырастет. Эта сфера весьма перспективна, а прибыль высока. Это можно увидеть, взглянув на призовой фонд чемпионатов. Мне бы очень хотелось, чтобы в нашей стране развивался киберспорт и проводились чемпионаты. Спонсорам также следует обратить внимание на эту сферу. В этом случае интерес к киберспорту возрастет и появятся новые команды. Конкуренция - очень важный фактор развития».

Гитарист Гасан Гейдар интересуется смешанными единоборствами:

«В детстве болел за «Барселону». Когда окончил школу, уже болел за «Тоттенхэм». После 2010-2011 годов по какой-то причине я перестал смотреть футбол. Он потерял для меня всякий интерес. С тех пор я стал больше интересоваться UFC и ММА. Есть азербайджанские бойцы ММА, за которыми я постоянно слежу. В качестве примеров могу назвать Рафаэля Физиева и Тофика Мусаева. Мне очень нравится, как борется Тофик. Он очень быстрый и ловкий».

Барабанщик Ариф Иманов предпочитает заниматься спортом, а не смотреть его:

«Я давно занимаюсь баскетболом и плаванием. Игра на барабанах - это физически сложная деятельность, как и спорт. Я хожу в спортзал, когда у меня есть время. Короче говоря, я люблю спорт».

Айтадж Сахяд

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