Избран новый член Комиссии спортсменов НОК

В административном здании Национального олимпийского комитета (НОК) состоялось очередное заседание Комиссии спортсменов НОК.

Как сообщает İdman.biz, на встрече состоялся обмен мнениями по реализуемым проектам, а также был рассмотрен вопрос об избрании новых членов комиссии.

По результатам голосования на место члена комиссии Тараны Аббасовой (тяжелая атлетика) был избран призер Олимпийских игр, чемпион мира и Европы по греко-римской борьбе Рафик Гусейнов.

Отметим, что на период 2025-2028 годов председателем комиссии будет Рустам Оруджев (дзюдо), заместителем председателя - Фарида Азизова (тхэквондо), членами комиссии - Лейла Алиева (дзюдо), Ирада Ашумова (стрельба), Гаджи Алиев (борьба), Назим Бабаев (легкая атлетика), Рафик Гусейнов (борьба), Фатима Алкарамова (плавание) и Расул Чунаев (борьба).

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