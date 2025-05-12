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Комиссия справедливых игр наградила их - ФОТО

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12 Мая 2025 13:19
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Комиссия справедливых игр наградила их - ФОТО

Комиссия справедливых игр Национального олимпийского комитета (НОК) провела церемонию награждения, посвященную итогам 2024 года.

Как сообщает İdman.biz, в мероприятии, организованном в административном здании НОК, приняли участие вице-президенты организации Чингиз Гусейнзаде, Земфира Мефтахетдинова, Фарид Мансуров, генеральный секретарь Азер Алиев и другие члены, а также председатель Комиссии справедливых игр Хазар Исаев и представители спортивных федераций.

После выступлений Чингиза Гусейнова и Хазара Исаева была представлена ​​статистическая информация об успехах спортсменов посредством видеоролика.

Затем состоялась церемония награждения.

Президенту Федерации дзюдо Азербайджана Рашаду Набиеву была вручена награда в номинации «Деятель физической культуры и спорта, приверженный принципам справедливой игры», Гашиму Магомедову (тхэквондо) - в номинации «Спортсмен, приверженный принципам справедливой игры», Тарлану Гасанову (дзюдо) - в номинации «Тренер, приверженный принципам справедливой игры», Эмилю Гурбаналиеву (бокс) - в номинации «Судья, приверженный принципам справедливой игры» и Ictimai TV - в номинации «Лучший пропагандист принципов справедливой игры».

İdman.biz

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