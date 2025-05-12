Азербайджанская спортивная академия стала победителем - ФОТО

Университетская лига Азербайджана по киберспорту завершилась двумя играми финального этапа.

Как сообщает İdman.biz, напряженная борьба развернулась в финале лиги, в котором приняли участие 53 команды (32 по Counter Strike 2, 21 по Valorant) из 18 высших учебных заведений.

В финале «Counter Strike 2» встретились Азербайджанская спортивная академия (ASA) и Университет АДА. Команда ASA в составе Алика Исмаилова, Ульви Агаева, Гасана Аллахвердиева, Руфата Годжазаде и Салеха Мамедова победила своих соперников и заняла первое место.

В «Valorant» встретились Азербайджанский государственный экономический университет (АГЭУ) и Азербайджанский технический университет (АТУ). Победу одержала команда АТУ в составе Руфата Амрахлы, Эмина Усубова, Сабухи Намазова, Джабраила Атакишиева и Марьям Алекперовой.

Цель лиги - развитие у молодых людей навыков быстрой реакции и принятия решений, умения работать в команде, а также содействие формированию у них лидерских и управленческих навыков.

İdman.biz