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Бюджет Олимпиады вырос на 100 миллионов

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13 Мая 2025 16:54
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Бюджет Олимпиады вырос на 100 миллионов

Оргкомитет Зимних Олимпийских игр 2026 в Милане и Кортине-д'Ампеццо увеличил операционный бюджет с 1,6 до 1,7 млрд. евро.

Как сообщает İdman.biz, основные причины роста расходов - логистические и финансовые затраты.

В сумму не входят строительные работы: например, новая санно-бобслейная трасса в Кортине-д'Ампеццо стоила 118 млн, а хоккейная арена в Милане обойдется в 300 млн.

Большую часть инфраструктурных проектов финансирует итальянское правительство, а МОК выделил организаторам около 1 млрд. долларов.

Зимняя Олимпиада в Италии состоится с 6 по 22 февраля 2026 года.

İdman.biz

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