Рауф Буняталиев: "Азербайджанский бодибилдинг и фитнес - один из лучших в Европе" - ИНТЕРВЬЮ - ФОТО

Президент Федерации бодибилдинга и фитнеса Азербайджана Рауф Буняталиев в интервью İdman.biz подвел итог выступлению сборной на чемпионате Европы в Санта-Сусанне (Испания). Главный старт континента принес команде четыре золотые, две серебряные и шесть бронзовых наград, а Исмаил Хабиев и Хидаят Гулузаде выиграли абсолютный титул.

- Успешное выступление на чемпионате Европы стало для нас приятной традицией, учитывая не только победы и медали, но и абсолютные титулы. Каковы впечатления от испанского вояжа?

- Я бы выделил сразу несколько важных моментов, которые носят полуисторический характер. Первое - мы традиционно сильны, и значительная часть спортсменов возвращается с медалями. Может, некоторым это может показаться где-то странным, но я хочу, чтобы, наконец, все поняли, что азербайджанский бодибилдинг и фитнес - один из лучших в Европе. Это реальность, и мы сохраним задел, который будем поддерживать и в будущем.

Во-вторых, мы сделали очень серьезный прорыв в женском фитнесе. Наталья Третьякова завоевала бронзовую медаль в категории фит-модель, а после первого раунда и вовсе делила первое-второе место. Это серьезная заявка в отношении того, что мы начинаем строить определенные традиции и хороший фундамент для будущих успехов среди женщин. И у нас уже есть определенное видение на следующий чемпионат Европы.

Третий аспект заключается в том, что на протяжении трех лет мы никому не отдаем первенство в мужском бодибилдинге в абсолютном зачете. На высшую ступеньку пьедестала всегда поднимаются разные спортсмены и уже третий год лучший бодибилдер Европы - азербайджанский атлет.

А в Muscular Mens Physique с момента зарождения этой категории мы пять лет сохраняем титул сильнейших. И тоже совершенно разными атлетами. Причем, Хидаят Гулузаде, дебютировавший на ЧЕ, в финале обошел абсолютного чемпиона России.

Если все подытожить, то можно смело говорить, что азербайджанский бодибилдинг и фитнес широкой и уверенной поступью идет в будущее.

И когда произносится имя спортсмена и объявляется наша страна, все участники и судьи знают, что перед ними сильный атлет. Это очень важно. Мы долго шли к этому и пришли. Теперь все знают, что, если на сцене появляется азербайджанский спортсмен, он будет серьезным претендентом на самые высокие места.

- Обращают на себя внимание и успехи подрастающего поколения. Тарлан Алиев одержал двойную победу, став первым в Mens Physique как среди юниоров, так и взрослых. А Ахмед Гулузаде в этой же дисциплине выиграв серебро среди юниоров и бронзу среди взрослых. Какой вам видится эта тенденция?

- Я с гордостью могу сказать, что три года назад мы приняли очень мудрое решение, введя юниорскую категорию в чемпионат страны. Это послужило очень серьезным импульсом и стимулом для того, что мы с вами обсуждаем. Видно было, что у нас много талантливой молодежи. Например, Ашур Абдуллаев был абсолютным чемпионом Европы, а сейчас за победу боролись Тарлан Алиев и Ахмед Гулузаде. И оба потом выступили и среди взрослых, оказавшись на высоте. Это дорогого стоит. В нашем поле зрения находятся и другие молодые спортсмены, которых также будем подтягивать, чтобы поддержать традиции.

- И, наверное, с психологической точки зрения атлетам выступать легче, ведь если раньше все эти вершины казались недостижимыми, то сейчас титулы вполне реальны. Не так ли?

- Согласен на сто процентов. Скажу даже больше, может, для кого-то это станет откровением, но не все наши первые номера поехали в Санта-Сусанну. Из 15-ти участников 12 являлись дебютантами международных соревнований. И сейчас мы планируем создать эту суперкоманду к осеннему чемпионату мира в Саудовской Аравии. Хотим собрать все сливки нашего бодибилдинга и фитнеса и сформировать состав к мундиалю, где предстоит очень серьезная борьба. На неделе соберется Исполком федерации, на котором обсудим этот вопрос. Также утвердим коллегиальный тренерский совет и в этом смысле я хочу особо отметить работу, которую провел совет при подготовке к чемпионату Европы. У нас образовался прекрасный тандем с Теймуром Аслановым и Надимом Гасановым и опираясь друг на друга, мы приводим команду к успешным результатам.

- Какие бы еще интересные моменты чемпионата Европы вы бы хотели отметить?

- Впервые на чемпионате Европы участвовали наши арбитры. Зия Мамедов и Али Алиев в прошлом году на Кубке мира удостоились звания международных арбитров и в Санта-Сусанне полноправно работали в судейском корпусе. Это тоже очень приятно и позволяет нам укрепить свое представительство на тех или иных спортивных площадках.

- Если говорить о внутренних соревнованиях, но наверняка после Кубка страны можно ждать большую явку участников на осенний чемпионат Азербайджана?

- Самым главным импульсом для развития является то, что люди видят объективность результатов. Для того чтобы представлять свою страну на международной арене надо просто показать высокий уровень на национальных соревнованиях. И это является залогом успеха нашего прогресса, успеха и движения вперед. Каждый спортсмен знает, что если он выйдет на сцену и покажет хорошую форму, то для него включается зеленый цвет для дальнейшего прогресса и возможности заявить о себе в Европе и мире. И от этих принципов я не отступлюсь ни при каких обстоятельствах.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz