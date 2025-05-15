Фарид Гаибов встретился с представителями Министерства молодежи и спорта Турции — ФОТО

Представители Министерства молодежи и спорта Турции прибыли в Азербайджан в рамках программы обмена опытом.

Как сообщает İdman.biz, сегодня министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов провел встречу с турецкой делегацией.

В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития сотрудничества в сфере молодежной политики и спорта между двумя странами. Министр высоко оценил визиты турецких представителей в спортивные учреждения Азербайджана и подчеркнул важность подобных обменов для профессионального роста и обмена знаниями.

Члены делегации также поделились своими впечатлениями от визита.

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