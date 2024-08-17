Фарид Гаибов встретился с участниками программы "Молодые лидеры спорта" - ФОТО

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов встретился с участниками программы «Молодые лидеры спорта» в спортивной столице Губе.

Как сообщает İdman.biz, на встрече, прошедшей в Губинском оздоровительно-спортивном, учебно-образовательном комплексе, в рамках программы было организовано «Моделирование лидерства, управления молодежи и симуляция эффективности».

В мероприятии приняли участие более 30 молодых людей, представляющих 15 университетов, а также послы спорта и проректоры Азербайджанской спортивной академии. Молодые люди подготовили речи и провели дискуссии на тему «Международная спортивная дипломатия: роль спорта для глобального мира и развития», влияние спортивных мероприятий и спортивной дипломатии на международные отношения, уменьшение конфликтов и цели глобального развития.

Цель проекта - повысить осведомленность молодежи в области спорта, повысить их знания в области публичных выступлений, рассуждений и презентаций, а также развить у них базовые навыки, такие как работа в команде, лидерство и настойчивость через спорт.

В рамках проекта 16-18 августа пройдут тренинги по спортивному лидерству, тимбилдингу, энерджайзерам, групповым дискуссиям, ролевым играм, встречам симулятивного характера, церемониям открытия и закрытия.

İdman.biz