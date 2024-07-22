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Ранний ЧМ для бодибилдеров

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22 Июля 2024 18:12
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Ранний ЧМ для бодибилдеров

Международная федерация бодибилдинга опубликовала важные даты второго полугодия.

Как передает İdman.biz, главным стартом этого периода станет чемпионат мира. Он состоится 23-28 сентября на острове Киш (Иран). Сроки являются нетрадиционными, так как обычно мундиали проводятся в ноябре.

Это будет первый случай за долгие годы, когда ЧМ пройдет вне Санты-Сусанны (Испания), которая на протяжении долгих лет принимала главный старт сезона.

Отметим, что на чемпионате Европы в Санта-Сусанне в прошлом месяце сборная Азербайджана завоевала в общей сложности 7 золотых, 6 серебряных, 6 бронзовых наград, выиграв четыре абсолютных титула. Более того, в зачете по бодибилдингу коллектив занял первое общекомандное место.

İdman.biz

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