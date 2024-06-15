16 Июня 2024
RU

Приоритеты европейского спорта или послесловие к Генассамблее ЕОК

Другие
Аналитика
15 Июня 2024 12:50
57
Приоритеты европейского спорта или послесловие к Генассамблее ЕОК

Одним из главных событий первой половины июня стала Генеральная Ассамблея Европейского Олимпийского Комитата (EOK) в Бухаресте.

Как передает İdman.biz, в ходе нее было затронуто ряд важных вопросов, утверждена столица Евроигр-2027, а также обсуждено предстоящее выступление на Олимпиаде. Суммируем решения Генассамблеи.

Курс на Стамбул

EOК подтвердил, что Стамбул станет местом проведения Европейских игр 2027 года.
Кандидатура была одобрена единогласно после обширной презентации столичного муниципалитета Стамбула и выступлений мэра Стамбула Экрема Имамоглу и Генерального секретаря Олимпийского комитета Турции (ТОК) Неше Гюндоган.

Просьба президента Спироса Капралоса о ратификации была встречена овациями, и он выразил удовлетворение тем, что муниципалитет и ТОК теперь смогут продолжить подготовку за три года до Игр. Контракт с принимающим городом должен быть подписан в ближайшие месяцы.

«Мы рады получить поддержку всей европейской олимпийской семьи для проведения следующих Европейских игр в Стамбуле. Мы рассчитываем на тесное сотрудничество со всеми заинтересованными сторонами в течение следующих трех лет, чтобы сделать Игры реальностью», - заявил Капралос.

Лауреаты премии Кочиянчича

На гала-вечере были награждены лучшие атлеты по итогам Евроигр-2023. Ими стали итальянская звезда стендовой стрельбы Джессика Росси и грузинский дзюдоист Лаша Бекаури, ставшие первыми лауреатами премии Янеза Кочиянчича.

Первые победители были выбраны Комиссией спортсменов ЕОК за выдающиеся выступления на III Европейских играх в Кракове-Малопольске 2023, а также за демонстрацию олимпийского духа и ценностей во время соревнований.

Росси выиграла три золотые медали в Польше в индивидуальных, командных и смешанных командных соревнованиях, ранее завоевав золотую медаль в личном зачете на Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году.

А Бекаури после после победы в Токио-2020 снова поднялся на подиум в Кракове, поскольку он был частью команды в командном турнире.

Парижские надежды

Стороны обсудили подготовку к Олимпиаде. Фактор Летних Игр в Европе – это хорошая возможность для Старого Света застолбить за собой статус лидера мирового спорта. ЕОК отмечает, что это будут первые Летние Игры, на которых национальные флаги и олимпийский флаг на всех объектах будут объединены европейским флагом.

«До сих пор наши НОК были очень заняты подготовкой своих спортсменов к отбору на Игры, а теперь они готовятся к успеху своих команд в Париже – это именно то, чего мы можем ожидать. Мы уверены, что европейские спортсмены продолжат свое лидерство на Играх и вновь завоюют более 40% медалей. Этот успех дается нелегко, и я желаю вам всего наилучшего в ваших последних приготовлениях», - подчеркнул Капралос.

Программа фестивалей

EOK также утвердил столицы мультифорумов на предстояшие годы. Это касается Европейских Юношеских Олимпийских Фестивалей (ЕЮОФ) на 2027 год. Зимний состоится в Брашове (Румыния), тогда как летний пройдет в Линьяно-Саббьядоро (Италия).

Также были представлены презентации зимнего ЕЮОФ 2025 года, который примет Бакуриани (Грузия). Летний фестиваль пройдет в Скопье (Северная Македония).

В свою очередь, Франкфурт (Германия) был утвержден местом проведения Генеральной Ассамблеи ЕОК в следующем году.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz

Новости по теме

Джамал Хилл снялся с турнира UFC 303
01:33
Другие

Джамал Хилл снялся с турнира UFC 303

"Скоро вернусь!!!"
Дана Уайт прокомментировал снятие Макгрегора с поединка против Чендлера
00:08
Другие

Дана Уайт прокомментировал снятие Макгрегора с поединка против Чендлера

"С этого момента я не собираюсь говорить об этом поединке, пока Конор Макгрегор не восстановится и не будет готов"
Взвешивание Дэвис-Мартин и Бенавидес-Гвоздик - ВИДЕО
15 Июня 10:09
Другие

Взвешивание Дэвис-Мартин и Бенавидес-Гвоздик - ВИДЕО

Вчера в Лас-Вегасе прошло взвешивание участников большого вечера бокса компании Premier Boxing Champions
Хабиб Нурмагомедов будет секундантом Ислама Махачева во всех следующих поединках
14 Июня 22:40
Другие

Хабиб Нурмагомедов будет секундантом Ислама Махачева во всех следующих поединках

"Перед боем с Порье Хабиб сказал мне..."
2 медали на "BRICS Sports Games Kazan 2024" - ФОТО
14 Июня 17:31
Другие

2 медали на "BRICS Sports Games Kazan 2024" - ФОТО

Наш гребец Бахман Насири завоевал бронзовую медаль
Тотальный провал UFC. Макгрегор и Чимаев сорвали свои бои
14 Июня 11:24
Другие

Тотальный провал UFC. Макгрегор и Чимаев сорвали свои бои

Главные турниры месяца развалились на глазах

Самое читаемое

ЕВРО-2024 стартовал: ШЕСТЬ голов в матче Германия - Шотландия - ВИДЕО
15 Июня 00:55
Евро-2024

ЕВРО-2024 стартовал: ШЕСТЬ голов в матче Германия - Шотландия - ВИДЕО

Сегодня стартовал Евро-2024
Самый ранний гол чемпионатов Европы - 23-я секунда
15 Июня 23:39
Евро-2024

Самый ранний гол чемпионатов Европы - 23-я секунда

Сборная Албании забила самый ранний гол в истории чемпионатов Европы
Первое золото на "BRICS Sports Games Kazan 2024"
14 Июня 21:40
Каратэ

Первое золото на "BRICS Sports Games Kazan 2024"

Как сообщает İdman.biz, на высшую ступень пьедестала почета поднялась наша каратистка Мадина Садыгова (55 кг)
ЕВРО-2024: Прибыль в 1 миллиард евро. Пиво закончилось
14 Июня 15:18
Евро-2024

ЕВРО-2024: Прибыль в 1 миллиард евро. Пиво закончилось

О большом наплыве туристов свидетельствует и инцидент в одном из мюнхенских баров