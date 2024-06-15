Приоритеты европейского спорта или послесловие к Генассамблее ЕОК

Одним из главных событий первой половины июня стала Генеральная Ассамблея Европейского Олимпийского Комитата (EOK) в Бухаресте.

Как передает İdman.biz, в ходе нее было затронуто ряд важных вопросов, утверждена столица Евроигр-2027, а также обсуждено предстоящее выступление на Олимпиаде. Суммируем решения Генассамблеи.

Курс на Стамбул

EOК подтвердил, что Стамбул станет местом проведения Европейских игр 2027 года.

Кандидатура была одобрена единогласно после обширной презентации столичного муниципалитета Стамбула и выступлений мэра Стамбула Экрема Имамоглу и Генерального секретаря Олимпийского комитета Турции (ТОК) Неше Гюндоган.

Просьба президента Спироса Капралоса о ратификации была встречена овациями, и он выразил удовлетворение тем, что муниципалитет и ТОК теперь смогут продолжить подготовку за три года до Игр. Контракт с принимающим городом должен быть подписан в ближайшие месяцы.

«Мы рады получить поддержку всей европейской олимпийской семьи для проведения следующих Европейских игр в Стамбуле. Мы рассчитываем на тесное сотрудничество со всеми заинтересованными сторонами в течение следующих трех лет, чтобы сделать Игры реальностью», - заявил Капралос.

Лауреаты премии Кочиянчича

На гала-вечере были награждены лучшие атлеты по итогам Евроигр-2023. Ими стали итальянская звезда стендовой стрельбы Джессика Росси и грузинский дзюдоист Лаша Бекаури, ставшие первыми лауреатами премии Янеза Кочиянчича.

Первые победители были выбраны Комиссией спортсменов ЕОК за выдающиеся выступления на III Европейских играх в Кракове-Малопольске 2023, а также за демонстрацию олимпийского духа и ценностей во время соревнований.

Росси выиграла три золотые медали в Польше в индивидуальных, командных и смешанных командных соревнованиях, ранее завоевав золотую медаль в личном зачете на Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году.

А Бекаури после после победы в Токио-2020 снова поднялся на подиум в Кракове, поскольку он был частью команды в командном турнире.

Парижские надежды

Стороны обсудили подготовку к Олимпиаде. Фактор Летних Игр в Европе – это хорошая возможность для Старого Света застолбить за собой статус лидера мирового спорта. ЕОК отмечает, что это будут первые Летние Игры, на которых национальные флаги и олимпийский флаг на всех объектах будут объединены европейским флагом.

«До сих пор наши НОК были очень заняты подготовкой своих спортсменов к отбору на Игры, а теперь они готовятся к успеху своих команд в Париже – это именно то, чего мы можем ожидать. Мы уверены, что европейские спортсмены продолжат свое лидерство на Играх и вновь завоюют более 40% медалей. Этот успех дается нелегко, и я желаю вам всего наилучшего в ваших последних приготовлениях», - подчеркнул Капралос.

Программа фестивалей

EOK также утвердил столицы мультифорумов на предстояшие годы. Это касается Европейских Юношеских Олимпийских Фестивалей (ЕЮОФ) на 2027 год. Зимний состоится в Брашове (Румыния), тогда как летний пройдет в Линьяно-Саббьядоро (Италия).

Также были представлены презентации зимнего ЕЮОФ 2025 года, который примет Бакуриани (Грузия). Летний фестиваль пройдет в Скопье (Северная Македония).

В свою очередь, Франкфурт (Германия) был утвержден местом проведения Генеральной Ассамблеи ЕОК в следующем году.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz