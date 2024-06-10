Бой Назима Садыхова откроет вечер в Колорадо

Стали известны некоторые подробности ближайшего боя азербайджанского бойца смешанных единоборств Назима Садыхова против шотландца Криса Дункана, который намечен на 13 июля.

Как сообщает İdman.biz, вечер под названием UFC Fight Night, промоутером которого выступила организация «Ultimate Fighting Championship», состоится в Колорадо на «Ball Arena».

В карде предусмотрено 11 боев и ожидается, что вечер откроет именно поединок Садыхова с Дунканом. Он будет состоять из пяти раундов.

Свой последний на данный момент бой Назим провел 11 ноября в "Мэдисон Сквер Гардене" в Нью-Йорке против россиянина Вячеслава Борщева. По итогам трехраундового поединка судьи зафиксировали ничью.

İdman.biz