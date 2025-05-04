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Стартовал "Бакинский марафон 2025"

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4 Мая 2025 10:31
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Стартовал "Бакинский марафон 2025"

Стартовал «Бакинский марафон 2025».

Как сообщает İdman.biz, старт и финиш марафона, маршрут которого проходит по Приморскому бульвару, а также центральным улицам и проспектам столицы, находятся на Площади Государственного флага. Общая дистанция составляет 21 км.

Участники марафона поборются за призовые места в мужской и женской категориях. Кроме того, первый участник, пересёкший финиш, получит медаль, а все участники марафона и волонтёры, оказавшие поддержку в организации, будут награждены сертификатами.

Отметим, что марафон проводится с 2016 года по инициативе Фонда Гейдара Алиева с целью поддержки развития спорта и пропаганды здорового образа жизни.

İdman.biz

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