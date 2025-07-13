Известный судья о чемпионате Азербайджана: “Работа с такими коллегами — большая ответственность”

Многократный чемпион и сертифицированный судья AJP Дмитрий Лазарев активно участвует в развитии джиу-джитсу Азербайджана не только как спортсмен, но и как арбитр и наставник.

Как передает İdman.biz, специалист поделился впечатлениями от своей работы в Азербайджане, где принимал участие в судействе национальных турниров и провел серию авторских мастер-классов.

Одним из самых ярких эпизодов своей судейской карьеры Лазарев назвал чемпионат Азербайджана 2025 года по версии NEVAZA. По его словам, турнир отличался высоким уровнем организации и судейского состава.

«На этом чемпионате собралась очень сильная команда рефери, — отметил он. — Я работал на одном ковре с Русланом Нагиевым — черным поясом, многократным чемпионом мира и Европы. Его точность, внимание к деталям и умение интерпретировать спорные моменты производят впечатление. Это был важный опыт и большая ответственность», - цитирует слова Лазерева sport24.

Помимо участия в соревнованиях, Дмитрий провел в Баку серию бесплатных обучающих семинаров на базе известного клуба Renzo Gracie Azerbaijan. Целью мастер-классов было не только объяснение правил, но и повышение уверенности спортсменов на татами.

«Я хотел, чтобы бойцы, особенно новички, избегали элементарных ошибок и лучше понимали, как действует логика судей. Мы разбирали типичные нарушения, учили правильно реагировать на спорные моменты. На занятия пришли не только начинающие, но и опытные спортсмены», — рассказал Лазарев.

По его словам, интерес к семинарам оказался высоким — их посетили около 50 человек. Многие из участников впоследствии успешно выступили на международных турнирах. Дмитрий отмечает, что знания правил помогают не только избегать штрафов, но и строить более продуманную тактику боя.

«Для меня важно, чтобы каждый спортсмен, независимо от уровня или ресурсов, мог прогрессировать. Ведь в джиу-джитсу есть множество запрещенных приемов, которые могут привести к травмам. Игроки должны это знать. Я стараюсь донести до них, что знание правил — не формальность, а основа их безопасности и успеха», — подчеркнул он.

Дмитрий Лазарев не собирается останавливаться на достигнутом. В планах — участие в новых турнирах, продолжение судейской карьеры и развитие программы наставничества.

«Судейство помогает мне как спортсмену — я начинаю лучше понимать борьбу и быстрее реагировать на ситуации. Хочу пройти сертификацию IBJJF, продолжать работать на турнирах AJP и развивать свою обучающую программу. Это то, что по-настоящему вдохновляет», — заключил Лазарев.

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