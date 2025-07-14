Универсиада без Олимпийской деревни

На Всемирной Универсиаде, которая пройдет 16-27 июля в Рейнско-Рурском регионе Германии, не будет Олимпийской деревни.

Как передает İdman.biz, спортсмены будут проживать в отелях и университетских общежитиях в регионе проведения соревнований по их виду спорта.

Универсиада, в которой примет участие и команда Азербайджана, пройдет на 23 площадках в Дуйсбурге (близ Дюссельдорфа), Бохуме, Эссене, Хагене и Мюльхайме, а также в столице Германии - Берлине.

Изначально в этом списке должен был быть и Дюссельдорф. В столице земли Северный Рейн-Вестфалия планировали проведение некоторых соревнований и церемонии открытия, но город отказался от участия за год до Игр.

В сентябре 2024 года было объявлено, что вместо Дюссельдорфа состязания по плаванию, прыжкам в воду и волейболу примет Берлин.

Азербайджанские спортсмены выступят в 12 видах спорта: легкая атлетика, бадминтон, стрельба из лука, пляжный волейбол, художественная гимнастика, тхэквондо, гребля на байдарках и каноэ, плавание, настольный теннис, теннис, дзюдо и фехтование.

Церемония открытия состоится 16 июля, а закрытие - 27 июля в Дуйсбурге.

На мультифоруме будут разыграны 234 комплекта наград в 18 дисциплинах.

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