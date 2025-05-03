Фарид Гаибов: "III Игры стран СНГ станут еще одним примером организаторских способностей нашей страны"

«Апрель запомнился в нашей стране рядом значимых событий. Город Ханкенди, ставший символом нашего суверенитета, в этом году снова приветствовал наших спортсменов».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, оценивая итоги апреля.

Министр подчеркнул, что второй Ханкендинский ультрамарафон на этот раз охватил дистанцию ​​в 192 км, а Спортивная столица стартовала в Габале и финишировала в Ханкенди:

«Мы приветствовали участников на городской площади и поздравили победителей. Отмечу, что Ханкенди также является одним из семи наших городов, где в этом году пройдут III Игры СНГ. С этой целью ведется реконструкция городского стадиона. Кстати, я осмотрел Евлахский олимпийский спортивный комплекс, Гянджинский городской стадион, который строится в рамках подготовки к III Играм СНГ, а также Габалинский, Шекинский и Гёйгёльский олимпийские спортивные комплексы, где ведутся капитальные ремонтные работы, и Олимпийский учебно-спортивный центр «Кур» в Мингячевире. Мы провели обсуждения, чтобы строительно-ремонтные и реставрационные работы были выполнены в срок и качественно. Также мы приняли участие в церемонии открытия нового зала дзюдо, оснащенного татами и современным оборудованием в Тертерском олимпийском спортивном комплексе».

Гаибов добавил, что до Игр осталось меньше пяти месяцев:

«На днях мы представили маскотов III Игр стран СНГ - «Бабира» и «Лейлу», а также сайт. Я считаю, что эти Игры станут еще одним примером организаторских способностей нашей страны».

По его словам, в этом году в Баку впервые состоится турнир UFC:

«В жаркие летние дни Азербайджан впервые примет знаменитый турнир UFC. Вечер боев, организованный совместно Министерством молодежи и спорта и Baku City Ring Operating Company, состоится 21 июня в Baku Crystal Hall. В связи с этим мы подписали в Майами соглашение о сотрудничестве с президентом и генеральным директором UFC Даной Уайтом. Проведение этого турнира в Баку является доказательством того, что Азербайджан является региональным лидером в спорте. Благодаря успешной спортивной политике президента Ильхама Алиева Азербайджан известен в мире как спортивная страна. Это новое сотрудничество с UFC еще больше укрепит позиции нашей страны как мирового спортивного центра. Напомню, что Баку также выбран спортивной столицей мира на 2026 год».

Министр сообщил, что в течение месяца в нашей стране на высоком уровне были организованы традиционный международный турнир «Великий Шелковый путь» по боксу среди мужчин и женщин, Кубки мира и Европы по художественной гимнастике, шахматный турнир «Битва чемпионов» и Международный шахматный фестиваль «Baku Open - 2025»:

«То, что эти соревнования проводятся в нашей стране, является показателем растущего доверия международной спортивной общественности и профессионального организационного потенциала Азербайджана. Международные соревнования успешно проводятся не только в Баку, но и в регионах. Международная регата «Кубок Президента-2025», посвященная 102-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, из года в год расширяет свои масштабы. Помимо Мингячевира, регата охватила и Тертер (Суговушан). Кроме того, в рамках международной регаты в Кондаланчае (Физулинский район) состоялось специальное мероприятие для жителей.

Азербайджанские спортсмены добились больших успехов на международных аренах и достойно представили нашу страну. Впервые в истории наши акробаты завоевали медали на чемпионате Европы как в женской, так и в мужской группах. Наши сборные по греко-римской и вольной борьбе стали чемпионами континента. Кроме того, наши дзюдоисты вернулись с чемпионата Европы с пятью медалями. Также наш спортсмен смог заИса Рустамоввоевать полный комплект медалей, хотя выступал в одиночку на континентальном первенстве по тяжелой атлетике».

Фарид Гаибов отметил, что это уже второй раз, когда наша страна была представлена ​​в большом составе на международной гимназиаде:

«На этот раз наша страна, представленная рекордным количеством в 291 спортсмена на Играх по спортивной гимнастике, которые прошли в Сербии, успешно выступила и завоевала 85 медалей. Эти соревнования стали не только стимулом для наших молодых спортсменов получить опыт в многоспортивных соревнованиях и сформировать команду, но и хорошей подготовкой к Играм СНГ, которые пройдут в нашей стране. В течение месяца у меня была возможность встретиться со спортсменами, которые успешно представляли нашу страну на международных соревнованиях, и выслушать их впечатления. Такие встречи дают спортсменам дополнительный стимул готовиться к будущим соревнованиям с большей решимостью.

Совместно с руководством недавно избранного Специального олимпийского комитета мы провели встречу со специальными олимпийцами и экспертами, работающими в этой области, и обсудили планы на будущее. Кроме того, я также принял участие в церемонии открытия спортивных игр «Сияющие солнца» для детей, нуждающихся в особой заботе. Подобные мероприятия имеют большое значение с точки зрения демонстрации детьми своих спортивных способностей и интеграции в общество».

Он сообщил, что в апреле он встретился с президентом Европейской федерации плавания Антонио Силвой, президентом Европейской конфедерации волейбола Роко Сикиричем, генеральным секретарем ФИБА Андреасом Загклисом, президентом Международного комитета спорта глухих Адамом Коса, президентом Европейской организации спорта глухих Лосифом Ставракакисом и президентом комитета «Гимнастика для всех» Международной федерации гимнастики Рожерио Валерио, и обсудил вопросы сотрудничества и перспективы развития в сфере спорта:

«На общем собрании Всемирной федерации бадминтона президент Федерации бадминтона Азербайджана Талех Зиядов был избран членом Совета от европейского континента сроком на четыре года, став первым в истории нашим представителем, избранным в руководящий орган этой организации. На VII Международном форуме Всемирной конфедерации этноспорта Федерация конного спорта Азербайджана была награждена за вклад в развитие этноспорта. Поздравляю руководство обеих федераций с этими успехами.

Итак, еще один месяц был эффективным. Проделанная работа и достигнутые успехи создают основу для еще больших побед. Верю, что развитие спорта и рост потенциала нашей молодежи приведут нас к новым вершинам».

İdman.biz