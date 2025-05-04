Победитель «Бакинского марафона 2025»: "Приехал сюда за победой"

Победителем «Бакинского марафона 2025» стал турецкий легкоатлет Аташ Сезгин. Преодолев 21-километровую дистанцию, он признался, что с самого начала был настроен исключительно на победу, передает İdman.biz.

«Я приехал в Баку именно за этим. Бегаю марафоны много лет и привык к длинным дистанциям. Ветер немного мешал, но серьёзных трудностей не возникло», — отметил спортсмен.

Сезгин впервые побывал в азербайджанской столице и остался впечатлён: «Я знал, что выиграю. Уже не раз побеждал на разных турнирах. О Баку слышал много хорошего и очень хотел здесь побывать. Атмосфера потрясающая. Спасибо всем, кто поддерживал!»

Напомним, «Бакинский марафон» проводится с 2016 года по инициативе Фонда Гейдара Алиева и призван способствовать развитию спорта и пропаганде здорового образа жизни.

Айтак Сахяд

İdman.biz