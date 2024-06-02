Летний лагерь для детей шехидов в Габале - ФОТО

При поддержке Профессиональной футбольной лиги и фонда «ЯШАТ» в Габале открыт летний лагерь для детей шехидов.

Как сообщает İdman.biz, мероприятие проводится согласно соглашению, подписанному между сторонами 8 мая текущего года.

В лагере принимают участие 30 детей шехидов в возрасте от 8 до 12 лет.

Проект, посвященный 1 июня - Международному дню защиты детей, продолжится до 5 июня. Основная цель - повышение внимания и заботы о детях шехидов, пропаганда в них здорового образа жизни.

Главные цели - обеспечить, чтобы дети шехидов, погибших за свободу нашей земли, хорошо проводили время, отдыхали, знакомились с историческими и географическими местами, открывали для себя новые места.

Мероприятия, которые пройдут с участием должностных лиц Фонда «ЯШАТ», Профессиональной футбольной лиги, а также волонтеров ASAN, включают экскурсии по различным достопримечательностям города Габалы, веселые игры, футбольные матчи, поездки по историческим местам и другой активный отдых.

İdman.biz