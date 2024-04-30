5 женских боев в UFC, где чемпионка была деклассирована претендентом - ВИДЕО

В этих боях за пояс UFC претендентки оказались гораздо сильнее чемпионок

İdman.biz представляет статью со ссылкой на livesport.ru.

Роузи, Енджейчик и даже Нуньес теряли свои пояса из-за невероятной формы претендентов



1. Йоанна Енджейчик против Роуз Намаюнас

Йоанна установила рекорд в женском минимальном весе UFC по количеству защит титула кряду. В качестве чемпионки она одержала 5 побед. И в ноябре 2017 года ее ждала очередная проверка на прочность против претендентки Роуз Намаюнас.

К этому бою Енджейчик подходила не только доминирующей чемпионкой, но и непобежденным бойцом. У нее было 14 выигранных поединков кряду в смешанных единоборствах и ни единого поражения.

Однако в тот вечер сохранить титул UFC и нолик в графе поражений звездной полячке не удалось. Роуз сразу захватила центр октагона и начала оказывать давление на чемпионку.

Енджейчик пассивно выжидала момент для контратаки, что стало для нее большой ошибкой. В одном из эпизодов она пошла вперед на соперницу и была наказана нокаутом уже в первом раунде.

Таким образом, уже бывшая доминирующая чемпионка UFC ничего не смогла противопоставить молодой сопернице и потерпела разгромное поражение. И такой результат не был случайностью, потому как в реванше Роуз вновь взяла верх над Енджейчик, но уже единогласным решением.

2. Ронда Роузи против Холли Холм

Ронда в кратчайшие сроки сумела стать главной звездой в мире женского ММА. Именитая дзюдоистка взяла пояс в легчайшем весе уже в первом поединке в UFC. К ноябрю 2015-го в активе Роузи было 12 побед и ни единого поражения в смешанных единоборствах и уже 7 защит титула в лиге Даны Уайта.

Тогда на турнире в Австралии на ее пути встала очередная претендентка, бывшая чемпионка мира по боксу Холли Холм, в успех которой мало кто верил. Однако в этот раз Ронда, ранее победившая всех соперниц в одностороннем порядке, выглядела очень посредственно.

Она просто не успевала реагировать на молниеносные удары Холм в стойке. Не удавалось доминировать даже в борьбе — и там Холли смотрелась предпочтительнее. После первого раунда Роузи достаточно много пропустила и выглядела сильно уставшей.

Неудивительно, что перехватить инициативу после перерыва ей не удалось. Холм безжалостно разбивала чемпионку на ближней дистанции. В одном из разменов ей удалось потрясти Ронду и отправить ее в нокдаун.

Роузи трудом поднялась на ноги, но тут же пропустила мощнейший хай-кик, окончательно отправивший ее на настил. На этом правление Ронды в женском легчайшем весе было закончено — пришло время для новой чемпионки.

3. Джессика Андраде против Роуз Намаюнас

В мае 2019 года состоялся титульный поединок в женском минимальном весе между Джессикой Андраде и тогдашней чемпионкой Роуз Намаюнас. Бразильянка по пути к бою за пояс одержала 3 победы кряду.

Против Роуз она вышла в клетку максимально сосредоточенной. Андраде практически не давала Намаюнас показать свои сильные качества в стойке и полностью доминировала над ней в партере.

Так во втором раунде состоялся один из самых ярких нокаутов за всю историю смешанных единоборств. Джессика прошла в ноги сопернице, подняла ее и предприняла попытку очередного тейкдауна.

Правда, вместо обычного борцовского броска у Андраде по случайности вышел бросок противницы головой об канвас. Такого поворота событий не ожидал абсолютно никто. А удар для Намаюнас оказался настолько мощным, что слэм Джессики привел к глухому нокауту и ее победе.

Благодаря столь яркой виктории, Андраде не только стала чемпионкой UFC, но и также получила 2 бонуса: за лучший бой вечера и за лучшее выступление вечера.

4. Аманда Нунес против Джулианны Пеньи

Джулиана Пенья vs Аманда Нунес: Вспоминаем бой

Аманда Нунес завоевала пояс UFC в женском легчайшем весе в 2016-м и к декабрю 2021-го она оформила аж 8 успешных защит титула кряду. "Львица" обзавелась репутацией главной звезды в мире женского ММА и преемницей Ронды Роузи.

Очередная претендентка в лице Джулианны Пеньи выглядела для доминирующей чемпионки легкой мишенью. На старте первого раунда претендентка не могла подобрать удобную для себя дистанцию в стойке и проигрывала Нуньес в ряде разменов.

Ближе к концу того отрезка Пенья и вовсе была на грани поражения под давлением чемпионки в партере. А вот во втором раунде произошло что-то из ряда вон выходящее. Девушки закатили жесточайшую рубку, в которой Пенья чувствовала себя максимально комфортно.

Нуньес раз за разом лицом съедала попадания своей соперницы и пыталась разорвать дистанцию. Джулиана поняла, что в этой ситуации не стоит отпускать противницу.

Она мгновенно провела тейкдаун, забрала спину "Львицы" и усыпила ее своей гильотиной. Пенья прервала доминирование Нунес и сотворила один из главных апсетов в истории женского ММА.

5. Карла Эспарза против Вэйли Чжан

В 2014 году Карла Эспарза стала первой чемпионкой UFC в женском минимальном весе. Однако потеряла она пояс уже в рамках первой защиты титула. Вернуться на трон американке удалось лишь спустя 8 лет.

В мае 2022-го она одержала трудовую победу раздельным решением над Роуз Намаюнас, а в ноябре того же года проводила первую защиту против Вэйли Чжан. Впрочем, история восьмилетней давности с Карлой вновь повторилась и сохранить титул ей не удалось.

Вэйли начала перемалывать соперницу уже с первых секунд поединка. Китаянка разбивала Эспарзу как в стойке, так и в партере. Карла с трудом дожила до конца первого раунда. Впрочем, во втором отрезке ей удалось продержаться чуть больше минуты.

Чжан мгновенно оформила удачный тейкдаун и легко заняла доминирующую позицию на земле. Затем она забрала спину и с первой попытки провела удушающий прием. Вэйли стала новой чемпионкой UFC в женском минимальном весе.

Причем завоевала титул она очень легко, не получив за поединок с Эспарзой абсолютно никакого урона.

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