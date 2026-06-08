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Азербайджанские госслужащие добились высоких результатов на Всемирных корпоративных играх в Марокко - ФОТО

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8 Июня 2026 00:40
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Азербайджанские госслужащие добились высоких результатов на Всемирных корпоративных играх в Марокко - ФОТО

Сотрудники государственных учреждений Азербайджана добились выдающихся результатов на III Всемирных корпоративных играх (ADCS), прошедших с 5 по 7 июня 2026 года в марокканском городе Касабланка.

Как сообщает İdman.Biz, победители внутренних спартакиад, которые в течение года совместно организуют Министерство молодежи и спорта и профильные спортивные федерации, уже три года подряд успешно представляют нашу страну на международной арене. Нынешний турнир не стал исключением — азербайджанские спортсмены продемонстрировали высокий уровень подготовки и завоевали сразу несколько высших наград.

Особенно ярко проявили себя команды Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС). В мужских соревнованиях по волейболу и баскетболу спасатели уверенно опередили всех конкурентов и принесли стране два "золота". Кроме того, сотрудник МЧС Али Байрамов пополнил копилку сборной бронзовой медалью в турнире по настольному теннису.

Триумфом завершилось и выступление мини-футбольной команды SOCAR. В масштабном турнире, где за победу боролись 54 коллектива, азербайджанские футболисты дошли до финала, где в напряженном решающем матче обыграли хозяев поля — сборную Марокко — со счетом 1:0.

Интеллектуальные дисциплины также принесли "золото": в шахматном турнире высшую ступень пьедестала почета занял сотрудник ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Санан Гулиев, обошедший всех своих соперников.

İdman.Biz
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