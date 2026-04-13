В Баку прошел чемпионат страны по нардам - ФОТО

12 апреля состоялся чемпионат страны по нардам, организованный совместно Министерством молодежи и спорта и Ассоциацией национальных видов спорта Азербайджана.

Как сообщает İdman.Biz, в соревнованиях, прошедших в Азербайджанской государственной академии физической культуры и спорта, за медали боролись спортсмены, представляющие различные клубы, общества и спортивные организации.

По итогам напряженной и интересной борьбы призовые места распределились следующим образом:

1-е место: Байрам Байрамов (Губа)

2-е место: Асим Салахов (Бильгя)

3-е место: Вагиф Аббасов (Ханкенди)