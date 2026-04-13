В Баку прошел чемпионат страны по нардам - ФОТО

13 Апреля 2026 03:20
12 апреля состоялся чемпионат страны по нардам, организованный совместно Министерством молодежи и спорта и Ассоциацией национальных видов спорта Азербайджана.

Как сообщает İdman.Biz, в соревнованиях, прошедших в Азербайджанской государственной академии физической культуры и спорта, за медали боролись спортсмены, представляющие различные клубы, общества и спортивные организации.

По итогам напряженной и интересной борьбы призовые места распределились следующим образом:

1-е место: Байрам Байрамов (Губа)

2-е место: Асим Салахов (Бильгя)

3-е место: Вагиф Аббасов (Ханкенди)

İdman.Biz
Новости по теме

Определились победители соревнований по нардам среди сотрудников государственных учреждений - ФОТО
12 Апреля 01:54
Другое

Определились победители соревнований по нардам среди сотрудников государственных учреждений - ФОТО

В турнире приняли участие 43 сотрудника
В Сиэтле на открытии памятника легенде бейсбола сломалась бита
11 Апреля 13:13
Другое

В Сиэтле на открытии памятника легенде бейсбола сломалась бита - ВИДЕО

Торжественная церемония в честь рекордсмена MLB Итиро Судзуки была омрачена техническим дефектом скульптуры
Культ австралийского футбола в Мельбурне - İDMAN.BİZ ИЗ АВСТРАЛИИ
10 Апреля 14:14
Другое

Культ австралийского футбола в Мельбурне - İDMAN.BİZ ИЗ АВСТРАЛИИ - ФОТО

С началом сезона посещаемость встреч в этом городе стала важной темой .

Стартовал прием заявок на конкурс Azerbaijan ROV Challenge
9 Апреля 15:33
Другое

Стартовал прием заявок на конкурс Azerbaijan ROV Challenge

Молодые инженеры смогут представить свои разработки беспилотных аппаратов

Чингиз Гусейнзаде: "Юбилей участия на Олимпиаде-1996 в Атланте отметим на высоком уровне"
9 Апреля 13:58
Другое

Чингиз Гусейнзаде: "Юбилей участия на Олимпиаде-1996 в Атланте отметим на высоком уровне"

НОК готовит торжественные мероприятия к 30-летию Игр-1996

Гашим Магомедов и Хасрат Джафаров обозначили цели после замены медалей
9 Апреля 13:21
Другое

Гашим Магомедов и Хасрат Джафаров обозначили цели после замены медалей

Оба спортсмена выступили перед журналистами после церемонии в НОК

Самое читаемое

В Сумгайыте пройдет чемпионат Азербайджана по спортивной гимнастике
10 Апреля 17:12
Гимнастика

В Сумгайыте пройдет чемпионат Азербайджана по спортивной гимнастике

Соревнования охватят мужские и женские дисциплины

Ла Лига: осечка "Реала" открыла шанс “Барселоне” уйти в отрыв в чемпионской гонке – ОБЗОР İDMAN.BİZ
11 Апреля 15:50
Мировой футбол

Ла Лига: осечка "Реала" открыла шанс “Барселоне” уйти в отрыв в чемпионской гонке – ОБЗОР İDMAN.BİZ

31-й тур чемпионата Испании проходит на фоне нового удара по амбициям мадридцев

"Двойник" Лионеля Месси в Узбекистане стал хитом соцсетей
11 Апреля 13:33
Мировой футбол

"Двойник" Лионеля Месси в Узбекистане стал хитом соцсетей - ВИДЕО

Мужчина в традиционном чапане и тюбетейке поразил пользователей своим сходством с аргентинской звездой
Тамблингисты принесли Азербайджану первую медаль на ЧЕ - İDMAN.BİZ ИЗ ПОРТУГАЛИИ - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
11 Апреля 23:00
Гимнастика

Тамблингисты принесли Азербайджану первую медаль на ЧЕ - İDMAN.BİZ ИЗ ПОРТУГАЛИИ - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Завершился командный финал в тамблинге