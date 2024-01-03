Азербайджан поднялся на 4 позиции в мировом рейтинге

Объявлен глобальный спортивный рейтинг стран мира.

Как сообщает İdman.biz, в таблице, учитывающей результаты международных соревнований 2023 года, Азербайджан занимает 46-е место.

У нашей страны 367 баллов. Эти очки были заработаны в 11 различных видах спорта.

В греко-римской борьбе набрано 95 очков, вольной борьбе - 57, каратэ - 54, боксе - 52, дзюдо - 27, прыжках на батуте - 25, тхэквондо - 15, спортивной гимнастике - 12, тяжелой атлетике - 12, легкой атлетике - 10, 8 по фехтованию.

Азербайджан, завершивший 2022 год на 50-м месте в общекомандном зачете, за год поднялся на 4 позиции. В настоящее время наша страна занимает 25-е место в Европе, 38-е место в мужском рейтинге и 53-е место - в женском.

Отметим, что в рейтинге лидирует США с 6018 баллами.

İdman.biz