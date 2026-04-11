В Сиэтле на открытии памятника легенде бейсбола сломалась бита

Церемония открытия памятника одному из самых известных бейсболистов мира Итиро Судзуки в Сиэтле (США) ознаменовалась неожиданным инцидентом. Скульптура, призванная увековечить знаменитую стойку спортсмена, получила повреждение в самый ответственный момент мероприятия.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на зарубежные СМИ, во время торжественного открытия бейсбольная бита в руках статуи согнулась и была повреждена. Инцидент произошел на глазах у участников церемонии.

Японский игрок Итиро Судзуки является обладателем исторического рекорда Главной лиги бейсбола (MLB). В 2004 году он MLB совершил 262 точных удара (хита) за один сезон, что является лучшим результатом в истории высшей профессиональной лиги США и Канады.