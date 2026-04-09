Стартовал прием заявок на конкурс Azerbaijan ROV Challenge

В Азербайджане возобновляется конкурс Azerbaijan ROV Challenge (AROVC), объединяющий энтузиастов технологий и молодых инженеров для создания дистанционно управляемых беспилотных надводных и подводных аппаратов.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на официальную информацию Министерства молодежи и спорта, соревнования проводятся при поддержке Министерства молодежи и спорта, Министерства науки и образования и организационном участии STEAM Azerbaijan.

Участникам предоставляется уникальная возможность протестировать спроектированные ими катера и дроны, продемонстрировать инженерные навыки в реальных условиях и получить обратную связь от экспертов отрасли. Организаторы приглашают всех, кто интересуется технологиями будущего, воспользоваться этим шансом для профессионального роста.

Регистрация на конкурс уже открыта. Подать заявку можно до 24 апреля до 18:00 по бакинскому времени через официальную ссылку на сайте мероприятия. Дополнительную информацию участники могут получить по телефону +994 10 226 72 17.