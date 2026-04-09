9 Апреля 2026
Стартовал прием заявок на конкурс Azerbaijan ROV Challenge

9 Апреля 2026 15:33
Стартовал прием заявок на конкурс Azerbaijan ROV Challenge

В Азербайджане возобновляется конкурс Azerbaijan ROV Challenge (AROVC), объединяющий энтузиастов технологий и молодых инженеров для создания дистанционно управляемых беспилотных надводных и подводных аппаратов.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на официальную информацию Министерства молодежи и спорта, соревнования проводятся при поддержке Министерства молодежи и спорта, Министерства науки и образования и организационном участии STEAM Azerbaijan.

Участникам предоставляется уникальная возможность протестировать спроектированные ими катера и дроны, продемонстрировать инженерные навыки в реальных условиях и получить обратную связь от экспертов отрасли. Организаторы приглашают всех, кто интересуется технологиями будущего, воспользоваться этим шансом для профессионального роста.

Регистрация на конкурс уже открыта. Подать заявку можно до 24 апреля до 18:00 по бакинскому времени через официальную ссылку на сайте мероприятия. Дополнительную информацию участники могут получить по телефону +994 10 226 72 17.

Новости по теме

Чингиз Гусейнзаде: "Юбилей участия на Олимпиаде-1996 в Атланте отметим на высоком уровне"
13:58
Другое

Чингиз Гусейнзаде: "Юбилей участия на Олимпиаде-1996 в Атланте отметим на высоком уровне"

НОК готовит торжественные мероприятия к 30-летию Игр-1996

Гашим Магомедов и Хасрат Джафаров обозначили цели после замены медалей
13:21
Другое

Гашим Магомедов и Хасрат Джафаров обозначили цели после замены медалей

Оба спортсмена выступили перед журналистами после церемонии в НОК

Олимпийцам Азербайджана вручили новые медали вместо поврежденных
13:01
Другое

Олимпийцам Азербайджана вручили новые медали вместо поврежденных - ВИДЕО

Награды Игр Париж-2024 заменили из-за износа

Исполком НОК обсудил вручение обновленных олимпийских медалей
12:34
Другое

Исполком НОК обсудил вручение обновленных олимпийских медалей

В повестке также создание экспертного совета и итоги Игр-2026

В SCOPUS опубликована статья AMADA о роли ИИ в антидопинге
11:41
Другое

В SCOPUS опубликована статья AMADA о роли ИИ в антидопинге - ФОТО

Авторы подчеркивают приоритет прав спортсменов и прозрачности

Рауф Халилов переизбран президентом Федерации гольфа Азербайджана
8 Апреля 16:17
Другое

Рауф Халилов переизбран президентом Федерации гольфа Азербайджана - ФОТО

Утвержден новый устав и подведены итоги работы

Самое читаемое

Призер Олимпиады не вошел в состав сборной Азербайджана на ЧЕ по борьбе
7 Апреля 13:34
Борьба

Призер Олимпиады не вошел в состав сборной Азербайджана на ЧЕ по борьбе

Объединенный мир борьбы обнародовал предварительные заявки национальных команд
"Сабах" одержал 50-ю выездную победу в Премьер-лиге
8 Апреля 11:41
Чемпионат Азербайджана

"Сабах" одержал 50-ю выездную победу в Премьер-лиге

Юбилей пришелся на матч с "Араз-Нахчываном"

Премьер-лига Азербайджана: "Карабах" уничтожил "Карван-Евлах"
6 Апреля 20:49
Чемпионат Азербайджана

Премьер-лига Азербайджана: "Карабах" уничтожил "Карван-Евлах" - ОБНОВЛЕНО\ВИДЕО

Агдамский клуб отправили семь безответных мячей в ворота соперника

Лига чемпионов: "ПСЖ" и "Атлетико" уверенно стартовали в 1/4 финала
00:56
Мировой футбол

Лига чемпионов: "ПСЖ" и "Атлетико" уверенно стартовали в 1/4 финала - ОБНОВЛЕНО\ВИДЕО

Парижане обыграли "Ливерпуль", мадридцы — "Барселону"