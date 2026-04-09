RU

Чингиз Гусейнзаде: "Юбилей участия на Олимпиаде-2026 в Атланте отметим на высоком уровне"

Другое
Новости
9 Апреля 2026 13:58
16
Вице-президент НОК Азербайджана Чингиз Гусейнзаде рассказал о планах по проведению юбилейных мероприятий по случаю 30-летия первого участия независимого Азербайджана на Олимпиаде-1996 в Атланте.

Как сообщает İdman.Biz, в комментарии журналистам он подчеркнул, что этот год имеет особое значение для азербайджанского спорта.

"В этом году исполняется 30 лет Играм в Атланте. После обретения независимости Азербайджан впервые принял участие в Олимпиаде именно в 1996 году. Это важная дата для нашей страны. Нужно учитывать, что многие тренеры и ветераны спорта, представлявшие Азербайджан в Атланте, уже ушли из жизни. В знак уважения к их памяти мы приняли решение отметить этот юбилей на высоком уровне", - заявил вице-президент НОК.

Гусейнзаде также подчеркнул образовательную и просветительскую цель предстоящего события.

"Мы хотим познакомить молодежь с теми, кто стоял у истоков олимпийского движения независимого Азербайджана и достойно представлял страну на международной арене. В рамках мероприятия планируется показ фильма и презентация книги, посвященных нашим ветеранам", - добавил он.

İdman.Biz
Тэги:

