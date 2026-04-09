9 Апреля 2026
Гашим Магомедов и Хасрат Джафаров обозначили цели после замены медалей

9 Апреля 2026 13:21
Азербайджанские призеры Олимпиады Париж-2024 Гашим Магомедов и Хасрат Джафаров прокомментировали замену своих медалей и рассказали о дальнейших целях.

Как сообщает İdman.Biz, оба спортсмена выступили перед журналистами после церемонии в Национальном олимпийском комитете, где им были вручены новые награды взамен поврежденных.

"Серебряная медаль Олимпийских игр - это не максимум, максимум - золото. Участие в финале показало, что я был в шаге от победы, а значит способен выиграть. Моя главная цель - стать олимпийским чемпионом. Впереди также чемпионаты Европы и мира, и я хочу завоевать все возможные титулы", - отметил Магомедов.

Джафаров подчеркнул значимость Олимпиады и поблагодарил за оперативное решение проблемы с медалью.

"Олимпиада - это вершина спорта, и каждый спортсмен мечтает завоевать там медаль. После того как награда в короткие сроки пришла в негодность, мы обратились в Национальный олимпийский комитет. Вопрос был оперативно решен, и медаль заменили. Благодарю руководство комитета за внимание и поддержку", - заявил он.

Шахрияр Самедов
İdman.Biz
