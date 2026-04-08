Рауф Халилов переизбран президентом Федерации гольфа Азербайджана - ФОТО

В Баку состоялось общее собрание Федерации гольфа Азербайджана, по итогам которого Рауф Халилов переизбран президентом организации.

Как сообщает İdman.Biz, мероприятие прошло в административном здании Министерства молодежи и спорта Азербайджана и началось с исполнения Государственного гимна.

В ходе собрания министр молодежи и спорта Фарид Гаибов поприветствовал участников и пожелал им успехов. Действующий президент федерации Рауф Халилов в своем выступлении отметил важность проводимой работы по развитию гольфа в стране.

Также был представлен отчет о деятельности федерации за 2022-2025 годы. После утверждения повестки дня участники обсудили и приняли в новой редакции устав организации.

По итогам выборов Рауф Халилов переизбран президентом федерации на следующий четырехлетний срок. Вице-президентами избраны Закир Ибрагимов и Анар Азимов, членами правления стали Камран Гасымов, Заур Ибрагимов и Камал Ибрагимов.

Кроме того, сформирована Контрольно-ревизионная комиссия: ее председателем избрана Афаг Зейналова, членами - Нигяр Ибрагимова и Самая Расулзаде.