8 Апреля 2026
Рауф Халилов переизбран президентом Федерации гольфа Азербайджана - ФОТО

8 Апреля 2026 16:17
Рауф Халилов переизбран президентом Федерации гольфа Азербайджана

В Баку состоялось общее собрание Федерации гольфа Азербайджана, по итогам которого Рауф Халилов переизбран президентом организации.

Как сообщает İdman.Biz, мероприятие прошло в административном здании Министерства молодежи и спорта Азербайджана и началось с исполнения Государственного гимна.

В ходе собрания министр молодежи и спорта Фарид Гаибов поприветствовал участников и пожелал им успехов. Действующий президент федерации Рауф Халилов в своем выступлении отметил важность проводимой работы по развитию гольфа в стране.

Также был представлен отчет о деятельности федерации за 2022-2025 годы. После утверждения повестки дня участники обсудили и приняли в новой редакции устав организации.

По итогам выборов Рауф Халилов переизбран президентом федерации на следующий четырехлетний срок. Вице-президентами избраны Закир Ибрагимов и Анар Азимов, членами правления стали Камран Гасымов, Заур Ибрагимов и Камал Ибрагимов.

Кроме того, сформирована Контрольно-ревизионная комиссия: ее председателем избрана Афаг Зейналова, членами - Нигяр Ибрагимова и Самая Расулзаде.

İdman.Biz
