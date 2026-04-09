В SCOPUS опубликована статья AMADA о роли ИИ в антидопинге - ФОТО

9 Апреля 2026 11:41
В SCOPUS опубликована статья AMADA о роли ИИ в антидопинге

В международном научном журнале Law. Human. Environment, входящем в базу SCOPUS, опубликована статья представителей Азербайджанского национального антидопингового агентства (AMADA), посвященная применению искусственного интеллекта в борьбе с допингом.

Как сообщает İdman.Biz, авторами работы выступили исполнительный директор AMADA, доктор философии по медицине Тахмина Таги-заде и заместитель исполнительного директора, доктор философии по экономике Руфат Эфендиев.

В статье анализируется растущая роль искусственного интеллекта в антидопинговых системах. Авторы отмечают, что технологии способны существенно повысить эффективность выявления аномалий, усилить риск-ориентированный мониторинг, сделать тестирование более адресным и улучшить анализ биологических и спортивных данных. При этом ключевой тезис работы заключается в том, что внедрение ИИ должно основываться на четких принципах прозрачности, подотчетности, объяснимости, недискриминации, защиты данных и процедурной справедливости.

Исследование рассматривает правовые и регуляторные аспекты в контексте "Стратегии искусственного интеллекта Азербайджанской Республики на 2025-2028 годы", Всемирного антидопингового кодекса и соответствующих международных стандартов, а также рамочной конвенции Совета Европы по искусственному интеллекту и правам человека.

Авторы подчеркивают, что одной из ключевых задач в ближайшие годы станет обеспечение баланса между развитием аналитических инструментов и сохранением гарантий защиты прав спортсменов. В числе приоритетных направлений названы человекоцентричные модели принятия решений, гибридные подходы с участием специалистов, этический аудит и усиление стандартов в области качества и безопасности данных.

Отдельное внимание уделено рискам, среди которых - алгоритмическая предвзятость, ограниченная объяснимость решений, недостаток механизмов обжалования решений, принятых с использованием ИИ, а также вопросы конфиденциальности и неравного доступа к технологиям.

"Искусственный интеллект открывает новые возможности для усиления антидопинговой деятельности, особенно в части аналитики и оценки рисков. Однако его легитимность будет напрямую зависеть от соблюдения этических принципов и уважения прав спортсменов", - отметила Таги-заде.

Эфендиев, в свою очередь, подчеркнул, что интеграция ИИ в глобальную антидопинговую систему неизбежна, однако этот процесс должен сопровождаться ответственным управлением: "Если развитие технологий будет опережать формирование доверия и правовых гарантий, это может подорвать саму систему".

Отмечается, что публикация вносит вклад в международную дискуссию на стыке спорта, цифрового управления и прав человека, акцентируя внимание на необходимости использовать инновации для укрепления доверия и справедливости в спорте.

