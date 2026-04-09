Исполком НОК обсудил вручение обновленных олимпийских медалей - ВИДЕО

В Национальном олимпийском комитете (НОК) Азербайджана состоялось заседание Исполнительного комитета.

Как сообщает İdman.Biz, встречу открыл вице-президент НОК Чингиз Гусейнзаде, представив участникам повестку дня и ключевые вопросы заседания.

Одной из центральных тем стало вручение обновленных медалей призерам Олимпиады Париж-2024. Речь идет о серебряной награде тхэквондиста Гашима Магомедова и бронзовой медали борца греко-римского стиля Хасрата Джафарова, которые были заменены и будут повторно вручены спортсменам.

Также на заседании был заслушан отчет по реализуемым проектам и программам НОК, рассмотрены итоги зимних Олимпийских игр Милан-Кортина-2026 и обсуждено создание нового Экспертного совета, который должен усилить контроль над развитием командных видов спорта.

В числе других вопросов - подготовка к проведению торжественных мероприятий, приуроченных к 30-летию Олимпиады Атланта-1996, а также ряд текущих тем.

По итогам заседания общественности представлена информация о планах и инициативах НОК.