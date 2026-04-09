9 Апреля 2026
Олимпийцам Азербайджана вручили новые медали вместо поврежденных

9 Апреля 2026 13:01
Олимпийцам Азербайджана вручили новые медали вместо поврежденных

В Национальном олимпийском комитете (НОК) Азербайджана состоялась церемония вручения обновленных медалей призерам Олимпиады Париж-2024.

Как сообщает İdman.Biz, тхэквондист Гашим Магомедов и борец греко-римского стиля Хасрат Джафаров получили новые награды взамен ранее выданных, которые подверглись износу.

Магомедову была повторно вручена серебряная медаль, а Джафарову - бронзовая. Замена произошла в связи с тем, что первоначальные награды потеряли качество в процессе эксплуатации.

В целом проблема затронула большинство азербайджанских призеров Игр. Из семи спортсменов, завоевавших медали в Париже, у пятерых были зафиксированы заметные изменения состояния наград. Исключение составили дзюдоист Хидаят Гейдаров и борец вольного стиля Магомедхан Магомедов, чьи медали сохранились без повреждений.

Среди остальных обновленные награды получили также дзюдоист Зелим Коцоев ("золото"), боксер Альфонсо Домингес ("серебро"), борец греко-римского стиля Хасрат Джафаров и вольник Георгий Мешвилдишвили (оба - "бронза").

Шахрияр Самедов
İdman.Biz
Новости по теме

Исполком НОК обсудил вручение обновленных олимпийских медалей
12:34
Другое

Исполком НОК обсудил вручение обновленных олимпийских медалей - ВИДЕО

В повестке также создание экспертного совета и итоги Игр-2026

В SCOPUS опубликована статья AMADA о роли ИИ в антидопинге
11:41
Другое

В SCOPUS опубликована статья AMADA о роли ИИ в антидопинге - ФОТО

Авторы подчеркивают приоритет прав спортсменов и прозрачности

Рауф Халилов переизбран президентом Федерации гольфа Азербайджана
8 Апреля 16:17
Другое

Рауф Халилов переизбран президентом Федерации гольфа Азербайджана - ФОТО

Утвержден новый устав и подведены итоги работы

Азербайджан намерен выступить во всех категориях ЧМ по сумо в Баку
6 Апреля 18:14
Другое

Азербайджан намерен выступить во всех категориях ЧМ по сумо в Баку

Организаторы начали подготовку к турниру

Фарид Гаибов: "Сформировалась сильная семья этноспорта"
5 Апреля 16:10
Другое

Фарид Гаибов: "Сформировалась сильная семья этноспорта" - ВИДЕО

Министр спорта Азербайджана оценил значение международного форума в Анталье

Фарид Гаибов принял участие в ряде мероприятий в Турции - ФОТО
4 Апреля 21:32
Другое

Фарид Гаибов принял участие в ряде мероприятий в Турции - ФОТО

Министр молодежи и спорта также провел встречу с Билалом Эрдоганом

Самое читаемое

Призер Олимпиады не вошел в состав сборной Азербайджана на ЧЕ по борьбе
7 Апреля 13:34
Борьба

Призер Олимпиады не вошел в состав сборной Азербайджана на ЧЕ по борьбе

Объединенный мир борьбы обнародовал предварительные заявки национальных команд
"Сабах" одержал 50-ю выездную победу в Премьер-лиге
8 Апреля 11:41
Чемпионат Азербайджана

"Сабах" одержал 50-ю выездную победу в Премьер-лиге

Юбилей пришелся на матч с "Араз-Нахчываном"

Премьер-лига Азербайджана: "Карабах" уничтожил "Карван-Евлах"
6 Апреля 20:49
Чемпионат Азербайджана

Премьер-лига Азербайджана: "Карабах" уничтожил "Карван-Евлах" - ОБНОВЛЕНО\ВИДЕО

Агдамский клуб отправили семь безответных мячей в ворота соперника

Лига чемпионов: "ПСЖ" и "Атлетико" уверенно стартовали в 1/4 финала
00:56
Мировой футбол

Лига чемпионов: "ПСЖ" и "Атлетико" уверенно стартовали в 1/4 финала - ОБНОВЛЕНО\ВИДЕО

Парижане обыграли "Ливерпуль", мадридцы — "Барселону"