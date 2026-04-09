Олимпийцам Азербайджана вручили новые медали вместо поврежденных

В Национальном олимпийском комитете (НОК) Азербайджана состоялась церемония вручения обновленных медалей призерам Олимпиады Париж-2024.

Как сообщает İdman.Biz, тхэквондист Гашим Магомедов и борец греко-римского стиля Хасрат Джафаров получили новые награды взамен ранее выданных, которые подверглись износу.

Магомедову была повторно вручена серебряная медаль, а Джафарову - бронзовая. Замена произошла в связи с тем, что первоначальные награды потеряли качество в процессе эксплуатации.

В целом проблема затронула большинство азербайджанских призеров Игр. Из семи спортсменов, завоевавших медали в Париже, у пятерых были зафиксированы заметные изменения состояния наград. Исключение составили дзюдоист Хидаят Гейдаров и борец вольного стиля Магомедхан Магомедов, чьи медали сохранились без повреждений.

Среди остальных обновленные награды получили также дзюдоист Зелим Коцоев ("золото"), боксер Альфонсо Домингес ("серебро"), борец греко-римского стиля Хасрат Джафаров и вольник Георгий Мешвилдишвили (оба - "бронза").