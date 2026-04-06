Азербайджан намерен выступить во всех категориях ЧМ по сумо в Баку

Азербайджан намерен быть представлен во всех весовых категориях на чемпионате мира по сумо, который пройдет в Баку.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Report, об этом заявил генеральный секретарь Ассоциации японских боевых искусств и культуры Азербайджана Эльшад Керимов.

"Мы как принимающая сторона планируем выступить во всех существующих категориях. Пока не можем назвать состав, так как находимся на этапе отбора. Но задачи на турнир будут высокими", - отметил Керимов.

По его словам, подготовка к чемпионату уже началась, а список стран-участниц будет объявлен позже.

"Азербайджан уже зарекомендовал себя как страна, способная проводить международные турниры на высоком уровне. Уверены, что и этот чемпионат мира пройдет на достойном уровне", - подчеркнул он.