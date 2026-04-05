Фарид Гаибов: "Сформировалась сильная семья этноспорта" - ВИДЕО

5 Апреля 2026 16:10
Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов дал интервью телеканалу TRT World в рамках Международного этноспортивного форума в Анталье.

Как сообщает İdman.Biz, глава ведомства отметил важность подобных мероприятий и подчеркнул их культурную ценность.

"Если сравнивать классические виды спорта с этноспортом, то в традиционном спорте мы всегда боремся за результат. Здесь же главная цель - объединение. Мы демонстрируем свои традиции и показываем, что не забываем их. Это очень важно для всех стран и имеет большое культурное значение", - заявил Гаибов.

Министр также отметил вклад организаторов форума: "Это не первый форум, в котором мы участвуем. Благодарю Билала Эрдогана за его вклад. Благодаря его вдохновению и работе команды сформировалась сильная семья - этноспорт-сообщество".

По словам Гаибова, данное направление продолжает активно развиваться: "Мы видим прогресс и уже достигнутые результаты. Уверен, что впереди еще более крупные успехи".

İdman.Biz
Новости по теме

Фарид Гаибов принял участие в ряде мероприятий в Турции - ФОТО
4 Апреля 21:32
Другое

Фарид Гаибов принял участие в ряде мероприятий в Турции - ФОТО

Министр молодежи и спорта также провел встречу с Билалом Эрдоганом
Али Гашимлы: "Побeдный танeц борца или дзюдоиста - лучший пиар для страны" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
4 Апреля 15:25
Другое

Али Гашимлы: "Побeдный танeц борца или дзюдоиста - лучший пиар для страны" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Новоиспeчeнный глава Фeдeрации спортивных танцeв Азeрбайджана о нeстандартном маркeтингe
В Польше набирает популярность гибрид футбола и единоборств - ФОТО/ВИДЕО
4 Апреля 14:45
Другое

В Польше набирает популярность гибрид футбола и единоборств - ФОТО/ВИДЕО

Игра брейвбол вызывает споры из-за уровня контакта
Конвенция SportAccord в Баку перенесена на более поздний срок
3 Апреля 09:30
Другое

Конвенция SportAccord в Баку перенесена на более поздний срок

Новые даты проведения мероприятия будут объявлены дополнительно

Фарид Гаибов: "В этом месяце наши спортсмены завоевали 40 золотых медалей"
2 Апреля 17:04
Другое

Фарид Гаибов: "В этом месяце наши спортсмены завоевали 40 золотых медалей"

Министр подвел итоги выступлений на международной арене

В Азербайджане растет число детей с именем Салах
2 Апреля 13:38
Другое

В Азербайджане растет число детей с именем Салах

Египетский форвард "Ливерпуля" вдохновляет азербайджанских родителей

Самое читаемое

Натиг Багиров: "В Азeрбайджанe мeня называли "стариком" ужe в 22 года" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ + ВИДЕО
4 Апреля 11:33
Дзюдо

Натиг Багиров: "В Азeрбайджанe мeня называли "стариком" ужe в 22 года" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ + ВИДЕО

Совeтник прeзидeнта ФДА о причинах карьeрных рeшeний и спортивной судьбe своих сыновeй
Казахстанская шахматистка наказана за селфи с Магнусом
3 Апреля 21:16
Шахматы

Казахстанская шахматистка наказана за селфи с Магнусом - ВИДЕО

Норвежец согласился на селфи, но затем последовала жалоба арбитру

Магнус Карлсен "сдал" соперницу арбитрам сразу после совместного селфи - ФОТО/ВИДЕО
4 Апреля 12:07
Шахматы

Магнус Карлсен "сдал" соперницу арбитрам сразу после совместного селфи - ФОТО/ВИДЕО

Сама партия завершилась победой норвежца на 44-м ходу
Кубок Азербайджана: "Карабах" и "Сабах" не выявили победителя
3 Апреля 21:59
Чемпионат Азербайджана

Кубок Азербайджана: "Карабах" и "Сабах" не выявили победителя - ОБНОВЛЕНО\ВИДЕО

Рахмоналиев и Кади оформили по дублю в результативном матче