Фарид Гаибов: "Сформировалась сильная семья этноспорта" - ВИДЕО

Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов дал интервью телеканалу TRT World в рамках Международного этноспортивного форума в Анталье.

Как сообщает İdman.Biz, глава ведомства отметил важность подобных мероприятий и подчеркнул их культурную ценность.

"Если сравнивать классические виды спорта с этноспортом, то в традиционном спорте мы всегда боремся за результат. Здесь же главная цель - объединение. Мы демонстрируем свои традиции и показываем, что не забываем их. Это очень важно для всех стран и имеет большое культурное значение", - заявил Гаибов.

Министр также отметил вклад организаторов форума: "Это не первый форум, в котором мы участвуем. Благодарю Билала Эрдогана за его вклад. Благодаря его вдохновению и работе команды сформировалась сильная семья - этноспорт-сообщество".

По словам Гаибова, данное направление продолжает активно развиваться: "Мы видим прогресс и уже достигнутые результаты. Уверен, что впереди еще более крупные успехи".