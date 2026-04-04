Фарид Гаибов принял участие в ряде мероприятий в Турции - ФОТО

3–4 апреля министр молодежи и спорта Азербайджанской Республики Фарид Гаибов находился с визитом в Турции.

Как сообщает İdman.Biz, в рамках визита 3 апреля в Стамбуле Фарид Гаибов в качестве председателя Конференции сторон (COP10) Международной конвенции ЮНЕСКО о борьбе с допингом в спорте принял участие в церемонии открытия семинара на тему "Укрепление антидопинговых знаний и повышение образовательного потенциала в программах бакалавриата, связанных со спортом".

В тот же день министр по приглашению президента Всемирной конфедерации этноспорта Неджметтина Билала Эрдогана отправился в Анталью. В рамках Международного форума этноспорта Фарид Гаибов провел двусторонние встречи с Неджметтином Билалом Эрдоганом и министром молодежи и спорта Исламской Республики Иран Ахмедом Дуньямали.

4 апреля министр Фарид Гаибов выступил на церемонии открытия Международного форума этноспорта.

В рамках визита министр также встретился с командами "Карабах" (U-12) и "Сабах" (U-14), принимающими участие в международном турнире в Анталье. Кроме того, вместе со своим турецким коллегой Османом Ашкыном Баком он наблюдал за финальным матчем Турция – Азербайджан в рамках международного парламентского футбольного турнира стран — членов ТЮРКПА и принял участие в церемонии награждения.

Отметим, что команда Милли Меджлиса Азербайджанской Республики завоевала серебряные медали турнира.