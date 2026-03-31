Фарид Гаибов: "Уверен, что приход весны станет символом новых побед"

Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов подвел итоги марта, отметив ключевые события и достижения в спортивной сфере страны.

Как сообщает İdman.Biz, он напомнил, что месяц начался с "Недели спорта", приуроченной к 5 марта - Дню физической культуры и спорта, который совпадает с первой исторической встречей общенационального лидера Гейдара Алиева со спортивной общественностью в 1995 году. По соответствующему распоряжению президента Ильхама Алиева эта дата уже более 20 лет отмечается как профессиональный праздник представителей спортивной сферы.

Министр отметил, что "Неделя спорта" стартовала в Баку с I Форума тренеров, который впервые прошел с участием местных и зарубежных специалистов и сопровождался содержательными обсуждениями.

"В "Спортивной столице Азербайджана" Газахе прошел масштабный спортивный парад, запомнившийся великолепными моментами. В шествии, в котором приняли участие все спортивные федерации и структуры, были представлены различные виды спорта, спортсмены и любители спорта проявили активность. На церемонии открытия мы приняли символический ключ "Спортивной столицы" от Габалы и передали его Газаху. Благодарю Исполнительную власть Газахского района за поддержку успешного старта проекта "Спортивная столица". В рамках "Недели спорта" в столице и других регионах страны были проведены различные мероприятия и соревнования с участием представителей СМИ, пожилых людей, детей шехидов, ветеранов, студентов и других лиц", - отметил Гаибов.

В 55-м выпуске "Взгляд министра" он отметил, что состоялась ставшая традиционной 25-я встреча со спортивными федерациями: "На встрече мы совместно обсудили проделанную работу и предстоящие задачи. Также провели очередную встречу с нашими спортсменами, добившимися успехов на международной арене, и выслушали их впечатления от побед. В рамках приема граждан на этот раз мы приняли жителей Гаджигабула и Ширвана в городе Ширван".

Министр напомнил, что в туристическом центре "Шахдаг" прошли чемпионат Европы и этап Кубка мира по лыжному альпинизму.

"Также в "Мировой спортивной столице" Баку состоялся этап Кубка мира по спортивной гимнастике, а совместно с нашими спортивными федерациями в "Ичеришехер" была организована презентация различных видов спорта, а на море - водных видов спорта", - добавил Гаибов.

Гаибов отметил, что в течение месяца наши спортсмены вернулись на родину с многочисленными победами с континентальных и мировых соревнований.

"Особо хочу отметить, что женская сборная по баскетболу 3x3, обыграв сильную сборную США в Кубке чемпионов ФИБА, вышла в финал и завоевала серебряные медали. Совершенствование деятельности спортивных федераций является важным фактором развития. В течение месяца Федерация каноэ и гребли Азербайджана сменила название на Федерацию водных видов спорта Азербайджана. Федерация парусного спорта Азербайджана также была упразднена и присоединена к этой федерации. Поздравляю Вугара Ахмедова, избранного президентом Федерации водных видов спорта Азербайджана по итогам повторных выборов. Кстати, в рамках сотрудничества с Федерацией водных видов спорта Азербайджана впервые в Баку было открыто представительство Европейской ассоциации каноэ. Также желаю успехов Федерации спортивных танцев Азербайджана под руководством нового президента Али Гашимли".

Министр отметил, что на очередном заседании коллегии Ульвия Фаталиева, Вафа Мусаева, Айнур Юсифова, Дадаш Дадашбейли и Эльчин Асадов были назначены новыми спортивными послами, а город Евлах выбран "Спортивной столицей" 2027 года.

"В связи с этим поздравляю наших новых спортивных послов и жителей "Спортивной столицы". В рамках визита в столицу Франции я председательствовал на первом официальном заседании Бюро Десятой конференции сторон Международной конвенции против допинга в спорте в штаб-квартире ЮНЕСКО. На встрече с молодежью, представлявшей нашу страну на различных международных форумах, конкурсах и других мероприятиях, мы обменялись мнениями об их опыте. Поздравляю нашу молодежь, достойно представившую страну на мероприятиях, проведенных в Японии, Турции, США, Дании, Греции, Вьетнаме, Швейцарии и Корее, и желаю им дальнейших успехов", - сказал министр.

По словам Гаибова, в течение месяца продолжились весенний лагерь "Весна волонтеров 2", лагерь "The WeekEND III - Студенческие клубы", учебный лагерь на тему "Развитие управленческих компетенций", лагерь "Наши города: взгляд молодежи" в рамках "Года градостроительства и архитектуры", а также ряд других мероприятий, играющих важную роль в развитии и нетворкинге молодежи.

"Уверен, что приход весны и оживление природы станут символом новых побед. Потому что впереди стоят более крупные цели. Безусловно, достижения наших спортсменов и творческая активность молодежи сыграют роль основного стимула на этом стратегическом пути", - подытожил Гаибов.