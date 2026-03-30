30 Марта 2026
Опытный парашютист погиб при испытании нового снаряжения - ФОТО

30 Марта 2026 10:26
Опытный парашютист погиб при испытании нового снаряжения

В Италии на острове Сардиния произошел несчастный случай, приведший к гибели опытного парашютиста. 51-летний Симоне Баччиега, на счету которого было более 600 успешных прыжков, погиб во время испытания недавно приобретенного парашютного оборудования.

Как сообщает İdman.Biz, инцидент был зафиксирован вблизи аэродрома Ис Паулис. Спортсмен совершил прыжок с высоты около четырех тысяч метров. Несмотря на то, что начальный этап полета прошел без осложнений, ситуация вышла из-под контроля непосредственно во время захода на посадку.

По словам очевидцев, Баччиега попытался совершить резкий маневр для корректировки траектории приземления, однако потерял управление и на большой скорости столкнулся с землей. Прибывшие на место спасатели и бригады скорой помощи не смогли спасти жизнь спортсмена — полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.

Правоохранительные органы Италии начали масштабное расследование происшествия. Новое снаряжение, которое использовал Баччиега, изъято для проведения технической экспертизы. Специалисты устанавливают, стала ли причиной трагедии техническая неисправность или человеческий фактор. Близкие погибшего подчеркивают, что Симоне всегда был дисциплинированным спортсменом и строго соблюдал правила безопасности.

İdman.Biz
