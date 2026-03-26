26 Марта 2026 20:04
МОК запретил трансгендерам участвовать в женских соревнованиях на Олимпиаде

Международный олимпийский комитет (МОК) запретил трансгендерам участвовать в женских соревнованиях. Как передает İdman.Biz, об этом сообщается на сайте организации.

С 2028 года к участию в женских состязаниях, включая индивидуальные и командные виды спорта, допускаются только женщины, подтвердившие свой пол с помощью генетического теста. Эта политика, основанная на научных данных и экспертных оценках, обеспечит справедливость, безопасность и честность соревнований, подчеркнули в МОК.

При положительном тесте на ген SRY атлеты не смогут участвовать в соревнованиях в женской категории, им предлагается состязаться с мужчинами. Исключение может быть сделано для спортсменок с диагнозом синдрома полной нечувствительности к андрогенам (CAIS) или другими нарушениями полового развития, которые не принимают анаболические стероиды.

Новые правила не имеют обратной силы и не распространяются на любительский спорт.

İdman.Biz
