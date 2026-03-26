Qarabag MechaHack 9030 провел серию STEM-семинаров для школьников - ФОТО

RU

Qarabag MechaHack 9030 провел серию STEM-семинаров для школьников

Другое
Новости
26 Марта 2026 17:30
13
Qarabag MechaHack 9030 провел серию STEM-семинаров для школьников

Робототехническая команда Qarabag MechaHack 9030 за последние шесть месяцев провела серию образовательных мероприятий, направленных на развитие STEM-навыков среди школьников.

Как сообщает İdman.Biz, в рамках инициативы обучение прошли 95 учащихся, для которых были организованы семинары и практические занятия.

Занятия прошли в том числе в двух детских домах, где подростков познакомили с основами инженерии и современными технологиями. Также команда провела интерактивный семинар в карабахском филиале Центра инклюзивного развития и творчества DOST для детей из уязвимых групп и с ограниченными возможностями.

Кроме того, в учебном центре Train Brain" участникам рассказали об основах робототехники и программирования.

Отметим, что команда намерена продолжить реализацию подобных социальных проектов, направленных на расширение доступа молодежи к современным технологиям.

İdman.Biz
Тэги:

Самое читаемое

