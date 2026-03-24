Путь в профспорт после 35: в каких видах это возможно? - РАЗБОР İDMAN.BİZ

С каждым годом спорт самых разных направлений молодеет: детей начинают приводить в секции все раньше, а на международных соревнованиях нередко побеждают совсем юные атлеты. В фигурном катании, например, возрастной ценз для выхода во взрослый спорт в итоге повышали поэтапно – сначала до 16 лет, а затем до 17 лет с сезона 2024/25, в том числе из соображений защиты физического и психического здоровья спортсменов.

Но что делать тем, кто решил связать жизнь со спортом достаточно поздно?

İdman.Biz подготовил подборку дисциплин, в которых начинать заниматься профессионально можно даже во взрослом возрасте (35+). При этом важно понимать: это частично субъективный взгляд редакции, а спортивный результат в любом возрасте зависит от множества факторов – от дисциплины и режима тренировок до базовой физической подготовки, генетики и условий развития спорта в стране.

Стрельба – как из огнестрельного оружия, так и из лука – традиционно считается одним из самых доступных видов спорта с точки зрения старта. Да, она тоже требует подготовки, силы концентрации и стабильной психологии, но здесь возраст далеко не всегда становится барьером. Яркий пример – турецкий стрелок Юсуф Дикеч, который на Олимпиаде в Париже в 2024 году завоевал “серебро” в смешанном командном турнире на 10 метров из пневматического пистолета. Ему был 51 год на тот момент и он стал самым возрастным олимпийским медалистом Турции.

Шахматы тоже вполне можно включить в этот список. Да, в этой игре часто побеждают подростки, и такие партии неизбежно вызывают дискуссии о разнице поколений. А самый молодой гроссмейстер в истории, американец индийского происхождения Абхиманью Мишра получил титул в 12 лет, 4 месяца и 25 дней. Но начать играть и выступать на турнирах можно и во взрослом возрасте. Это не означает, что взрослому легко выйти на уровень элиты, но прогрессировать, выигрывать турниры и расти от разряда к разряду – абсолютно реалистичная цель.

Есть и виды спорта, которые часто ассоциируются со взрослыми людьми: бильярд и гольф. Во многом это дисциплины про стратегию, точность, хладнокровие и координацию. Гольф при этом является еще и олимпийским видом спорта. Хорошим примером служит американский гольфист Джим Альбус. Он стал профессионалом в 28 лет, а его главные достижения пришлись на период после 50. Более того, даже после 60 лет он продолжал выступать.

Если говорить о более сложных физически видах спорта, то взрослому человеку с нуля в них, как правило, сложнее конкурировать с теми, кто начал раньше. Такие дисциплины лучше подходят тем, у кого уже есть спортивная база или кто переходит из другого вида спорта. В этом случае разумно смотреть в сторону длинных дистанций и видов, где особенно важны выносливость и дисциплина: велоспорта, бега на длинные дистанции, триатлона и гребли. Среди гребцов, кстати, немало примеров спортсменов, пришедших из других дисциплин и добившихся серьезных результатов. Например, двукратная олимпийская чемпионка Хелен Гловер.

Отдельно стоит упомянуть силовые и контактные виды спорта: бразильское джиу-джитсу, ММА, бодибилдинг и пауэрлифтинг. Здесь многое решают не ранний старт, а системность, техника и восстановление. Если человек физически готов и подходит к делу осознанно, то поздний старт не становится приговором.

Есть и направления, которые не так популярны в Азербайджане, как в других странах, но дают хорошие возможности для соревновательной карьеры: боулинг, спортивное ориентирование, дартс, спортивная рыбалка. Это нишевые, но вполне серьезные дисциплины, где можно почувствовать спортивную среду, соревновательный дух и даже дорасти до участия в международных стартах.

Наконец, один из самых быстрорастущих видов соревновательной активности современности – киберспорт. Здесь особенно важны реакция, концентрация, стабильность, а также доступ к качественному оборудованию и серьезное отношение к тренировкам. При правильном подходе и здесь можно добиться заметных результатов.

В целом, когда речь идет о взрослом человеке, главный вопрос обычно не в возрасте как таковом, а в том, сколько времени, сил и терпения он готов вложить в тренировочный путь. Если мотивация действительно есть, возраст становится не столько препятствием, сколько одним из факторов, который нужно учитывать.