Отец убившего бизнесвумен российского футболиста рассказал о вербовке сына мошенниками

25 Марта 2026 01:10
Отец убившего бизнесвумен российского футболиста рассказал о вербовке сына мошенниками

Отец футболиста российского клуба "Урал-2" Даниила Секача заявил, что мошенники больше месяца вербовали его сына на преступление.

Как передает İdman.Biz, его слова приводит "РИА Новости".

"С середины февраля он начал или очень коротко отвечать на сообщения, или вообще не отвечал. Мошенники ему запрещали общаться с родными", - сказал Дмитрий Секач.

14 марта в Москве мошенники развели девочку-подростка, представившись "сотрудниками органов", и убили ее мать в собственном доме. Все произошло в квартире на Строгинском бульваре. Несовершеннолетняя поверила, что по телефону с ней общается "сотрудник органов". Ей велели открыть дверь в квартиру и дать ключи от сейфа с деньгами. Девочка последовала указаниям. Проникнувший в квартиру неизвестный, которым оказался Секач, избил мать девочки и нанес ей несколько ножевых ранений, в результате женщина скончалась. Соучастники спортсмена похитили деньги и ценности.

Даниил Секач признал вину, он заявил, что действовал под влиянием мошенников. Защита футболиста планирует добиваться более мягкой статьи для своего подопечного. Ранее сообщалось о том, что Секачу грозит до 20 лет тюрьмы за убийство бизнесвумен.

İdman.Biz

